Зидан сравнил «Аталанту» с «Аяксом»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан дал оценку следующему сопернику по Лиге чемпионов, «Аталанте».

- У нас есть опыт и надежда добраться до финала. Мы «Реал» и выходим на поле, чтобы победить. У нас также будет ответный матч, но мы концентрируемся на завтрашней игре, - сказал Зидан на пресс-конференции.

- Мы не очень хорошо знаем соперника и должны сыграть в свой футбол, также подстроившись под стиль игры «Аталанты». Это весьма атакующая команда, которая напоминает «Аякс» недавнего образца. У соперника восхитительные индивидуально сильные футболисты. Я ожидаю чудесного матча, - заключил француз.

Игра состоится в среду, начало в 23:00 мск.