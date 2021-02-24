Испанский экс-арбитр Андухар: «Красная карточка Фройлеру - это перебор»

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24 Февраля 2021, 23:57,
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Ключевым моментом первого тайма первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» - «Реал» стало удаление Ремо Фройлера за снос Ферлана Менди, который врывался в штрафную. Красная карточка уже на 17-й минуте вызвала много споров. Испанский эксперт Marca, бывший арбитр Хуан Андухар считает, что Фройлера не стоило удалять с поля.
- Судья посчитал, что он сбил Менди и лишил его явного шанса забить гол. Я считаю, что красная карточка - это перебор. Игрок «Реала» даже полностью не контролировал мяч, и желтая карточка была бы более справедливой в этой ситуации, - заявил Андухар.
Первый матч в матче «Аталанта» - «Реал» завершился со счетом 0:0.
«Реал» вывел Менди в забег на вратаря, а Фройлер сбил француза за несколько метров до штрафной— Матч ТВ (@MatchTV) February 24, 2021
Судья быстро принял решение и удалил игрока «Аталанты» с поля. Как думаешь, красная по делу? pic.twitter.com/KNnxDnqlKu
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Реал Мадрид, Аталанта, Хуан Андухар Оливер, Ремо Фройлер