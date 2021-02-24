Испанский экс-арбитр Андухар: «Красная карточка Фройлеру - это перебор»

Ключевым моментом первого тайма первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Аталанта» - «Реал» стало удаление Ремо Фройлера за снос Ферлана Менди, который врывался в штрафную. Красная карточка уже на 17-й минуте вызвала много споров. Испанский эксперт Marca, бывший арбитр Хуан Андухар считает, что Фройлера не стоило удалять с поля.

- Судья посчитал, что он сбил Менди и лишил его явного шанса забить гол. Я считаю, что красная карточка - это перебор. Игрок «Реала» даже полностью не контролировал мяч, и желтая карточка была бы более справедливой в этой ситуации, - заявил Андухар.

Первый матч в матче «Аталанта» - «Реал» завершился со счетом 0:0.