​Гасперини: «Не празднуем травму Рамоса»

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06 Февраля 2021, 20:22,
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался по поводу того, что за «Реал» в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов не будет играть защитник Серхио Рамос.
Как известно, в субботу Рамос перенёс операцию из-за полученной в январе травмы колена.
«Мы слышали о травме Рамоса, но не празднуем по этому поводу, потому что футболист перенёс операцию на колене. Это всегда грустно и разочаровывающе. Не думаю, что сегодня нас это отвлекало, ведь до игры с «Реалом» ещё несколько недель», - сказал Гасперини Sky Sport Italia.
«Аталанта» в матче против «Торино» вела со счётом 3:0, но добилась лишь ничьей.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Реал Мадрид, Аталанта, Серхио Рамос, Джан Пьеро Гасперини