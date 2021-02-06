​Гасперини: «Не празднуем травму Рамоса»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался по поводу того, что за «Реал» в матчах 1/8 финала Лиги чемпионов не будет играть защитник Серхио Рамос.

Как известно, в субботу Рамос перенёс операцию из-за полученной в январе травмы колена.

«Мы слышали о травме Рамоса, но не празднуем по этому поводу, потому что футболист перенёс операцию на колене. Это всегда грустно и разочаровывающе. Не думаю, что сегодня нас это отвлекало, ведь до игры с «Реалом» ещё несколько недель», - сказал Гасперини Sky Sport Italia.

«Аталанта» в матче против «Торино» вела со счётом 3:0, но добилась лишь ничьей.