Поражение на посошок: Четыре игрока, из-за которых «Зенит» уступил «Боруссии» в Лиге чемпионов

Оценки футболистам Сергея Семака

Вот и завершилась еврокубковая кампания для «Зенита». Завершилась также печально, как и проходила. Неплохое движение в первый час игры сменилось на тотальный хаос и первой победы питерского клуба на групповом этапе не случилось. А потом не случилось и второго ничейного результата. Последнее место, одно очко и полные карманы разочарований, так «Зенит» прощается с Лигой чемпионов.

Статистика матча: владение мячом – 44:56, удары по воротам – 17:14, в створ - 4:5, угловые – 6:10. Кто же стал главным виновником поражения? «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Сергея Семака.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«ЗЕНИТ» САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МИХАИЛ КЕРЖАКОВ – 4,5. Всего четыре опасных момента создал Дортмунд – Беллингхем промахнулся, Ройс в штангу пробил, а Пищек и Витсель отличились. Значимых сейвов Кержаков не совершил, ещё и победу «Боруссии» подарил. Дальний удар Акселя назвать неберущимся точно нельзя.

ЯРОСЛАВ РАКИЦКИЙ – 6,5. Перелом в игре совпал с заменой Ракицкого. Уж не знаем, совпадение это или нет, но свои 67 минут Ярослав отыграл неплохо. Три отбора, два перехвата, один удар заблокировал. Ничего особенного, зато без оплошностей.

ДАНИЛА ПРОХИН – 4,0. Так, пора бы серьёзно подходить к оценке Прохина. Данила молод и, наверное, перспективен, но количество ошибок приближается к показателям Кайо. Вот уже второй матч в Лиги чемпионов Прохин неудачно выносит мяч на соперника, упускает опекуна в важнейшем эпизоде. Так случился первый гол «шмелей».

ДУГЛАС САНТОС – 6,0. Вместе с Прохиным потерял Пищека, сравнявшего счёт, однако в остальное время был по традиции полезен. Дуглас Пасслака переиграл на фланге, четыре раза вырезал неплохие кроссы (со стандартов и с игры), отдал один ключевой пас в развитие атаки.

АЛЕКСЕЙ СУТОРМИН – 6,5. За классную «стеночку» с Малкомом Сутормин получает оценку выше средней, но вообще Эмре Джан на фланге сожрал обоих. У Алексея два отбора при трёх ситуациях, когда его обыграли в дриблинге. При этом, и сам Сутормин в обыгрыш шёл хорошо – три удачных действия за три попытки.

МАГОМЕД ОЗДОЕВ – 5,5. За гол Акселя Витселя опорная зона «Зенита» сразу получает на полбалла меньше. Оздоев стоял в метре и даже не думал накрывать бельгийца. В остальное время играл неплохо - четыре перехвата, два отбора, девять точных передач на дальнюю дистанцию.

ВИЛЬМАР БАРРИОС – 5,0. Колумбиец в решающем голе виноват ещё больше. Витсель просто шёл на Барриоса, но Вильмар даже отбор не обозначил. Да и вообще «шмели» Вильмара не боялись. Однажды Брандт красиво обыграл колумбийца, хотя свои три гроссмейстерских отбора Барриос всё-таки набрал.

ДАЛЕР КУЗЯЕВ – 5,5. Левый край атаки забрал себе Далер Кузяев, отметившись на нём всего лишь двумя офсайдами. Ни одной обостряющей передачи, слабое участие в комбинационной игре. Семак за час понял, что Кузяев в игру не попал, пусть и Далер пытался взять старанием.

МАЛКОМ – 6,5. Предголевая передача на Сутормина, опасный прострел на Кузяева, неплохое движение в первые 50 минут. Но потом-то куда пропал бразилец? Проиграл четыре единоборства из шести, дважды пробил мимо ворот, два раза потерял мяч в дриблинге.

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СЕБАСТЬЯН ДРИУССИ – 7,5. Пожаловался Себа, что не нравится ему на позиции левого полузащитника, сразу получив место «фантазисты». Воспользовался шансом, стоит заметить. Отлично пользовался свободой перемещений, выскочив на прострел Сутормина. Разогнал опасную атаку передачей на Азмуна.

СЕРДАР АЗМУН – 4,0. Все патроны Азмун потратил на «Урал». В РПЛ хет-трик, ассист и заработанный пенальти, а в Лиге чемпионов – два загубленных супермомента, жёлтая карточка и 12 потерь. Очень легко его двигали защитники (особенно Хуммельс), Сердар проиграл семь единоборств из восьми.

АРТЁМ ДЗЮБА – б/о. Ну очень слабо вышел Артём, показав, почему его Семак оставил в запасе. Разворачивался долго и неуклюже, пробил мимо ворот, проиграл 3 единоборства из 5.

ВЕНДЕЛ – б/о.

ДЕЯН ЛОВРЕН - б/о.

ДАНИИЛ КРУГОВОЙ - б/о.

ВЯЧЕСЛАВ КАРАВАЕВ - б/о.