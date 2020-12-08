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Семак объяснил выбор состава на матч с «Боруссией»

08 Декабря 2020, 21:00,

Global Look Press

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Боруссией» в эфире канала «Матч ТВ».

- Если говорить про сегодняшний состав, многие ждали молодежь, а мы видим только Прохина. Прокомментируйте, пожалуйста, этот момент. Выбирая состав, вы ориентировались на то, что скоро играть с «Динамо»? Или матч с «Динамо» далеко, и вы выбирали составы, ориентируясь исключительно не сегодняшнюю игру?

- Что касается состава, то многие игроки, которые только восстановились после травм после больших пауз, тот же Вендел не может играть весь матч, Караваев и Ловрен. Поэтому они, возможно, появятся по ходу матча, но всю игру они, естественно, не готовы. Выходят игроки, которые играют на тех позициях. Альтернативы Прохину у нас нет  в обороне. Что касается Сутормина, то он неплохо выглядел и остается играть на этой позиции, позиции Караваева. Что касается остальных игроков, те, кто лучше готов, сейчас играют. За исключением Артёма Дзюбы, который много играл и на данный момент уставший, мы его бережем. Также и Юру Жиркова, которого достаточно сложно постоянно использовать. Ему  так досталось за последнее время.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Сергей Семак
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