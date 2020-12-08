«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге

Последний тур группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» проводил дома, в гости пожаловала дортмундская «Боруссия».

Грусть от прощания с Лигой чемпионов «Зенит» мог скрасить победой над дортмундской «Боруссией». Бред, скажете вы? Почему же, перед матчем многое говорило за этот сенсационный результат. Гости прибыли в Санкт-Петербург без Эрлинга Холанна, Тома Менье, Рафаэла Геррейру, Мануэля Аканджи, Томаса Дилейни, Марселя Шмельцера. Первые четверо – твёрдые игроки основы, остальные – ближайший резерв.

К тому же, «Боруссия» уже обеспечила себе выход в плей-офф Лиги чемпионов (пусть и не первое место), да и вообще форма в последних матчах оставляет желать лучшего: две ничьи и поражение от «Кёльна». Про «сумасшедший» перформанс «Зенита» напоминать не будем, «Урал» в очередной раз мощно получил от команды Сергея Семака, Азмун оформил хет-трик + ассист + пенальти заработал. Против «Боруссии» в атаке питерцев вышли сплошь легионеры: Дриусси, Малком и Азмун.

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Начался матч с обоюдных атак. Без особой экспрессии, с элементами разведки накатывали на ворота футболисты. Кузяев забрался в офсайд, Азмун получил жёлтую карточку, вкатываясь в матч. Это того стоило, классный комбинационный гол провёл «Зенит» на 16-й минуте. Малком и Сутормин разыграли «стеночку», а прострел Алексея в касание завершил Себа Дриусси – 1:0. Вот почему они так могут, только когда всё потеряно?

На исходе получаса «Зенит» удивил всех, отправив второй мяч в ворота Марвина Хитца. Сердар Азмун убежал на рандеву со швейцарским голкипером и чётко пробил под ним, но офсайд тут же отрезвил питерцев. Гол не засчитали, стоит отметить, что справедливо. «Боруссия» включилась только в конце тайма, но включилась очень мощно. Кросс Шульца из убойной позиции завершал Беллингхем, пробивший мимо ворот. А Марко Ройс после смещения с фланга едва не закрутил в «девятку» - только штанга спасла «Зенит» от равного счёта перед перерывом.

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А вот второй тайм с гола обязан был начинать «Зенит». Малком после розыгрыша углового прострелил, мяч достался Кузяеву и тот из пределов штрафной площади пробил. Хитц отразил точно на Прохин, Данила прострелил чуть левее на Азмуна, а Сердар умудрился слабо пробить в лежащего уже голкипера. Но вместо этого «Зенит» получил гол в свои ворота. Подача от угла поля, далее прострел Ройса и завершающий удар Пищека, которого потерял Данила Прохин.

Добить «Зенит» вызвался Аксель Витсель. Не самый сложный удар бельгийца из-за пределов штрафной площади стал неберущимся для Михаила Кержакова – 1:2. Обидно. Поборолся «Зенит», местами даже смотрелся лучше «Боруссии», но в итоге проиграл, так и оставшись с одним баллом за шесть матчей. Хлопнуть дверью не получилось.