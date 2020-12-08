«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге

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08 Декабря 2020, 22:46,
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Последний тур группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» проводил дома, в гости пожаловала дортмундская «Боруссия».
|Зенит
|1:2
|Боруссия Д
|(1:0) Дриусси Себастьян 16'
|68' Пищек Лукаш (1:1)
|78' Витсель Аксель (1:2)
Грусть от прощания с Лигой чемпионов «Зенит» мог скрасить победой над дортмундской «Боруссией». Бред, скажете вы? Почему же, перед матчем многое говорило за этот сенсационный результат. Гости прибыли в Санкт-Петербург без Эрлинга Холанна, Тома Менье, Рафаэла Геррейру, Мануэля Аканджи, Томаса Дилейни, Марселя Шмельцера. Первые четверо – твёрдые игроки основы, остальные – ближайший резерв.
К тому же, «Боруссия» уже обеспечила себе выход в плей-офф Лиги чемпионов (пусть и не первое место), да и вообще форма в последних матчах оставляет желать лучшего: две ничьи и поражение от «Кёльна». Про «сумасшедший» перформанс «Зенита» напоминать не будем, «Урал» в очередной раз мощно получил от команды Сергея Семака, Азмун оформил хет-трик + ассист + пенальти заработал. Против «Боруссии» в атаке питерцев вышли сплошь легионеры: Дриусси, Малком и Азмун.
Начался матч с обоюдных атак. Без особой экспрессии, с элементами разведки накатывали на ворота футболисты. Кузяев забрался в офсайд, Азмун получил жёлтую карточку, вкатываясь в матч. Это того стоило, классный комбинационный гол провёл «Зенит» на 16-й минуте. Малком и Сутормин разыграли «стеночку», а прострел Алексея в касание завершил Себа Дриусси – 1:0. Вот почему они так могут, только когда всё потеряно?
На исходе получаса «Зенит» удивил всех, отправив второй мяч в ворота Марвина Хитца. Сердар Азмун убежал на рандеву со швейцарским голкипером и чётко пробил под ним, но офсайд тут же отрезвил питерцев. Гол не засчитали, стоит отметить, что справедливо. «Боруссия» включилась только в конце тайма, но включилась очень мощно. Кросс Шульца из убойной позиции завершал Беллингхем, пробивший мимо ворот. А Марко Ройс после смещения с фланга едва не закрутил в «девятку» - только штанга спасла «Зенит» от равного счёта перед перерывом.
А вот второй тайм с гола обязан был начинать «Зенит». Малком после розыгрыша углового прострелил, мяч достался Кузяеву и тот из пределов штрафной площади пробил. Хитц отразил точно на Прохин, Данила прострелил чуть левее на Азмуна, а Сердар умудрился слабо пробить в лежащего уже голкипера. Но вместо этого «Зенит» получил гол в свои ворота. Подача от угла поля, далее прострел Ройса и завершающий удар Пищека, которого потерял Данила Прохин.
Добить «Зенит» вызвался Аксель Витсель. Не самый сложный удар бельгийца из-за пределов штрафной площади стал неберущимся для Михаила Кержакова – 1:2. Обидно. Поборолся «Зенит», местами даже смотрелся лучше «Боруссии», но в итоге проиграл, так и оставшись с одним баллом за шесть матчей. Хлопнуть дверью не получилось.
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Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
|Теги: Зенит, Боруссия Дортмунд
Вы не о том опять пишите и спорите , я вам напомню , и это не злорадство , а ежегодная констатация факта , начиналось все с того что заявили , что все будет решатся как сыграют с Боруссией , то есть нужно было как то не проиграть , а то и выиграть у дортмунда а с остальными будет просто легкая прогулка , все же кто такие Лацио ??? а бельгийцы это вообще какой то колхоз , у нас же есть Дзюба , который очень разносторонний , о чем он не раз доказывал на всех фронтах , только чаще это был не футбол , а самое главное что пишут это все на полном серьезе , и сами в это верят а дзюбилы поглядывая друг на друга тоже начинают верить что они гении мяча , и таки можно расслабится , и это получается ... получается ОЧКО
Такое позорище- гнать Семака с Медведевым из Зенита надо.
Да. в итоге сыграли в очко. Но я не совсем понимаю тех товарищей- приверженцев одного отечественного больше чем клуба) которые так рады. Некоторые хотя бы сыграли. А кое-кто и в ЛЕ не пробился. //Боруссия с таким футболом рискует вылететь в 1/8-й.
«Зенит» с 1 очком заканчивает выступление в еврокубках. А сколько было пафоса после жеребьевки. А как нас подкалывали местные клоуны с умывальниками на аватарке, пророчили нам 0-0-6. А в итоге у нас пока что 3 очка в адовой группе.
о ну вы то точно герои ! такие же никчемные терпилы, как и остальные
С последним местом бомжи!!! Класс показали!!! Здорово отымели Зеню
Всё евромазохизм закончен!!! Керж кержакнул,..))) Азмун всё проазмунил...))) очень насмешил ДзюбЛ... поворачивался, как слон для удара...))) Вот и все итоги этой евро компании...))) Выводы надеюсь последуют в руководстве...
хорошо сказал
Так цензура не позволяет выразиться чисто русским языком...))) Да и что тут скажешь про этих закормленных футбольных импотентов...)))
Какие выводы? Они Прохина клонируют,человек на десять.Фигня,что защитник не может выбить мяч туда куда он хочет,а не на ход нападающему,зато бесплатно.
РПЛ полная клоака!Сегодня все квакали что выиграют ЧЕ и обязательно поедут на ЧМ !Наше место у параши!
кто бы сомневался...)))
Ваше место -это Эстония. так что вам там виднее. где и как . не спорю.)) А по факту- Зенит. за который ты был уверен. улетел. А Краснодар. который по твоим безапелляционным утверждениям. должен был продуть 6 раз. вышел в евровесну. Бывай. горячий эстонский парень))
Однако за 5 лет РПЛ на 1 месте по количеству выходов в весну! Без учета топ-лиг разумеется.
Все потуги Зенита разбились об "мастерство" вратаря Анжи.
Ну так то ещё и о "мощные" удары по боруссийским воротам.
Ну это,отдельная песня.Один на дерьмовой позиции играть не хочет,другой не на дерьмовой не хочет.А руководство по уши в этом бултыхается,им 10 Прохиных давай,денег тратить не надо на Халков и замечательно.