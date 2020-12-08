Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
2

«Зенит» остался с одним очком: Витсель добил «своих» в Санкт-Петербурге

08 Декабря 2020, 22:46,

Global Look Press

Последний тур группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» проводил дома, в гости пожаловала дортмундская «Боруссия».

Протокол игры  
Зенит 1:2 Боруссия Д
(1:0) Дриусси Себастьян 16'    
    68' Пищек Лукаш (1:1)
    78' Витсель Аксель (1:2)
Кержаков Михаил Сутормин Алексей Прохин Данила Ракицкий Ярослав   67' (Ловрен Деян (   67') Дуглас Сантос Малком Филипе   79' (Караваев Вячеслав (   79') Оздоев Магомед   79' (Круговой Данил (   79') Барриос Вилмар Кузяев Далер   60' (Дзюба Артём (   60') Дриусси Себастьян   60' (Вендел Маркус (   60') Азмун Сердар   10'
Запасные: Ерохин Александр Жирков Юрий Лунёв Андрей Мостовой Андрей Мусаев Леон Шамкин Даниил Васютин Александр
Хитц Mapвин Пищек Лукаш   72' (Санчо Джедон (   72') Хуммельс Матс   72' (Загаду Дан-Аксель (   72') Джан Эмре Пасслак Феликс   58' (Мукоко Юссуфа (   58') Беллингхем Джуд Витсель Аксель Шульц Нико Азар Торган   83' (Кнауфф Ансгар (   83') Брандт Юлиан   58' (Джованни Рейна (   58') Ройс Марко
Запасные: Бюрки Роман Тобиас Рашль Дрляча Стефан
08 декабря. Стадион "Газпром Арена" (Санкт-Петербург).

 

Грусть от прощания с Лигой чемпионов «Зенит» мог скрасить победой над дортмундской «Боруссией». Бред, скажете вы? Почему же, перед матчем многое говорило за этот сенсационный результат. Гости прибыли в Санкт-Петербург без Эрлинга Холанна, Тома Менье, Рафаэла Геррейру, Мануэля Аканджи, Томаса Дилейни, Марселя Шмельцера. Первые четверо – твёрдые игроки основы, остальные – ближайший резерв.

К тому же, «Боруссия» уже обеспечила себе выход в плей-офф Лиги чемпионов (пусть и не первое место), да и вообще форма в последних матчах оставляет желать лучшего: две ничьи и поражение от «Кёльна». Про «сумасшедший» перформанс «Зенита» напоминать не будем, «Урал» в очередной раз мощно получил от команды Сергея Семака, Азмун оформил хет-трик + ассист + пенальти заработал. Против «Боруссии» в атаке питерцев вышли сплошь легионеры: Дриусси, Малком и Азмун.

Embed from Getty Images

Начался матч с обоюдных атак. Без особой экспрессии, с элементами разведки накатывали на ворота футболисты. Кузяев забрался в офсайд, Азмун получил жёлтую карточку, вкатываясь в матч. Это того стоило, классный комбинационный гол провёл «Зенит» на 16-й минуте. Малком и Сутормин разыграли «стеночку», а прострел Алексея в касание завершил Себа Дриусси – 1:0. Вот почему они так могут, только когда всё потеряно?

На исходе получаса «Зенит» удивил всех, отправив второй мяч в ворота Марвина Хитца. Сердар Азмун убежал на рандеву со швейцарским голкипером и чётко пробил под ним, но офсайд тут же отрезвил питерцев. Гол не засчитали, стоит отметить, что справедливо. «Боруссия» включилась только в конце тайма, но включилась очень мощно. Кросс Шульца из убойной позиции завершал Беллингхем, пробивший мимо ворот. А Марко Ройс после смещения с фланга едва не закрутил в «девятку» - только штанга спасла «Зенит» от равного счёта перед перерывом.

Embed from Getty Images

А вот второй тайм с гола обязан был начинать «Зенит». Малком после розыгрыша углового прострелил, мяч достался Кузяеву и тот из пределов штрафной площади пробил. Хитц отразил точно на Прохин, Данила прострелил чуть левее на Азмуна, а Сердар умудрился слабо пробить в лежащего уже голкипера. Но вместо этого «Зенит» получил гол в свои ворота. Подача от угла поля, далее прострел Ройса и завершающий удар Пищека, которого потерял Данила Прохин.

Добить «Зенит» вызвался Аксель Витсель. Не самый сложный удар бельгийца из-за пределов штрафной площади стал неберущимся для Михаила Кержакова – 1:2. Обидно. Поборолся «Зенит», местами даже смотрелся лучше «Боруссии», но в итоге проиграл, так и оставшись с одним баллом за шесть матчей. Хлопнуть дверью не получилось.
Евро-Футбол.Ру Иван_Терентьев
Теги: Зенит, Боруссия Дортмунд
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (17)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
ARTUR
08 Декабря 2020, 23:52

Вы не о том опять пишите и спорите , я вам напомню , и это не злорадство , а ежегодная констатация факта , начиналось все с того что заявили , что все будет решатся как сыграют с Боруссией , то есть нужно было как то не проиграть , а то и выиграть у дортмунда а с остальными будет просто легкая прогулка , все же кто такие Лацио ??? а бельгийцы это вообще какой то колхоз , у нас же есть Дзюба , который очень разносторонний , о чем он не раз доказывал на всех фронтах , только чаще это был не футбол , а самое главное что пишут это все на полном серьезе , и сами в это верят а дзюбилы поглядывая друг на друга тоже начинают верить что они гении мяча , и таки можно расслабится , и это получается ... получается ОЧКО

0
Николаев Алексей
08 Декабря 2020, 23:51

Такое позорище- гнать Семака с Медведевым из Зенита надо.

1
CELTIC FROST
08 Декабря 2020, 23:05

Да. в итоге сыграли в очко. Но я не совсем понимаю тех товарищей- приверженцев одного отечественного больше чем клуба) которые так рады. Некоторые хотя бы сыграли. А кое-кто и в ЛЕ не пробился. //Боруссия с таким футболом рискует вылететь в 1/8-й.

10 000 рублей Получить ФРИБЕТ 10 000 рублей betcity
5 000 рублей Забрать Бонус на ставки parimatch.ru
1
Дарт Уилфред
08 Декабря 2020, 23:02

«Зенит» с 1 очком заканчивает выступление в еврокубках. А сколько было пафоса после жеребьевки. А как нас подкалывали местные клоуны с умывальниками на аватарке, пророчили нам 0-0-6. А в итоге у нас пока что 3 очка в адовой группе.

4
SANDR-GREEN
08 Декабря 2020, 23:07

о ну вы то точно герои ! такие же никчемные терпилы, как и остальные

1
Sergey-Varigin
08 Декабря 2020, 22:57

С последним местом бомжи!!! Класс показали!!! Здорово отымели Зеню

7
jUMPER
08 Декабря 2020, 22:55

Всё евромазохизм закончен!!! Керж кержакнул,..))) Азмун всё проазмунил...))) очень насмешил ДзюбЛ... поворачивался, как слон для удара...))) Вот и все итоги этой евро компании...))) Выводы надеюсь последуют в руководстве...

1
CELTIC FROST
08 Декабря 2020, 23:06

хорошо сказал

3
jUMPER
08 Декабря 2020, 23:17

Так цензура не позволяет выразиться чисто русским языком...))) Да и что тут скажешь про этих закормленных футбольных импотентов...)))

2
kostet
08 Декабря 2020, 23:02

Какие выводы? Они Прохина клонируют,человек на десять.Фигня,что защитник не может выбить мяч туда куда он хочет,а не на ход нападающему,зато бесплатно.

2
Aleksandr Aleksandr
08 Декабря 2020, 22:53

РПЛ полная клоака!Сегодня все квакали что выиграют ЧЕ и обязательно поедут на ЧМ !Наше место у параши!

3
jUMPER
08 Декабря 2020, 23:21

кто бы сомневался...)))

2
CELTIC FROST
08 Декабря 2020, 23:09

Ваше место -это Эстония. так что вам там виднее. где и как . не спорю.)) А по факту- Зенит. за который ты был уверен. улетел. А Краснодар. который по твоим безапелляционным утверждениям. должен был продуть 6 раз. вышел в евровесну. Бывай. горячий эстонский парень))

0
HG2017
08 Декабря 2020, 22:55

Однако за 5 лет РПЛ на 1 месте по количеству выходов в весну! Без учета топ-лиг разумеется.

2
kostet
08 Декабря 2020, 22:48

Все потуги Зенита разбились об "мастерство" вратаря Анжи.

0
HG2017
08 Декабря 2020, 22:53

Ну так то ещё и о "мощные" удары по боруссийским воротам.

1
kostet
08 Декабря 2020, 22:58

Ну это,отдельная песня.Один на дерьмовой позиции играть не хочет,другой не на дерьмовой не хочет.А руководство по уши в этом бултыхается,им 10 Прохиных давай,денег тратить не надо на Халков и замечательно.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Спартак» разгромил бедствующий «Тамбов», несколько игроков которого бойкотировали матч
«Спартак» разгромил бедствующий «Тамбов», несколько игроков которого бойкотировали матч
Поражение от «Зальцбурга» – это провал проекта Николича в «Локомотиве»
Поражение от «Зальцбурга» – это провал проекта Николича в «Локомотиве»


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола