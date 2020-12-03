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Герасимец: Зачем тратятся миллионы на «Зенит»? Чтобы смотреть на равнодушие игроков?

03 Декабря 2020, 12:55,

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Бывший футболист «Зенита» Сергей Герасимец в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказал мнение о выступлении питерцев в Лиге чемпионов.

- С чем связываете неудачи «Зенита» в Лиге чемпионов, если брать весь цикл?

- Одну причину сложно выделить и объяснить этим провал, который случился. Здесь комплект разных причин: и травмы игроков, и заезженность футболистов сборной. Очень сильно на выступление игроков «Зенита» повлияла перегруженность игроков сборной. В решающих матчах в итоге не играют ни Дзюба, ни Оздоев. А Кузяев и Ерохин находятся в безобразном состоянии. И Жирков. Вчера не было футболистов сборной, ни Дзюбы, ни Оздоева, ни Жиркова.

- Это может служить оправданием?

- Нет, это не оправдывает того, что мы увидели вчера. Настолько безвольно и безропотно отдавать игру для меня очень удивительно и неожиданно.  

- Но ведь до первого пропущенного мяча «Зенит» играл достаточно уверенно, а вот после уверенность покинула команду. Почему?

- Об этом я и говорю. При любом течении игры надо сражаться до конца. Я не увидел в этом «Брюгге» ничего особенного. Это команда, которая уступает «Зениту» в классе, в бюджете, в уровне игроков, и вдруг «Зенит» проигрывает 0:3, когда ничего этого не предвещало. Засчитай гол, когда Ерохин оказался вне игры, спокойно могли бы выигрывать. Но не проявили характер, командный дух. Так безвольно проиграть… Это удивляет.  

- Почему у «Зенита» нет мотивации в Лиге чемпионов? Не горят глаза?

- Нужно разобраться внутри команды. Болельщики не заслуживают такого отношения. Надо думать о них, прежде всего, и отдавать все силы, а мы этого не видим. Профессионалы должны отрабатывать те средства, которые в них вложены.

- Мотивация – это тренерская работа. Согласны?

- Задача тренера – найти нужные слова и подготовить футболистов к игре. Если этого нет, и игроки просто отбывают номер, значит, не все в порядке внутри команды. Я вообще не понимаю, какая нужна мотивация футболисту, который выходит в футболке «Зенита» на матч Лиги чемпионов? Это же вершина карьеры. Когда вчера смотрел на Дриусси, Малкома, Азмуна, встает вопрос: к чему потрачены миллионы? Чтобы смотреть на это равнодушие? Очень неприятное зрелище мы вчера увидели.

- В прошлом цикле Лиги чемпионов «Зенит» тоже занял последнее место. Получается тенденция?  

- Это немного разные кампании. В том цикле после первого тайма ответного матча с «Бенфикой» мы еще выходили в плей-офф Лиги чемпионов. Там была ничья. Тогда мы и «Лион» дома обыграли, и «Бенфику» дома одолели, то есть, боролись. Это просто стечение обстоятельств, что мы проиграли последний матч и заняли последнее место в таблице. Там все команды набирали очки. А сейчас о Лиге чемпионов вообще речь не шла. Были шансы попасть в Лигу Европы. Для этого надо было обыграть «Брюгге», но даже этого не удалось сделать. Идет регресс. Казалось бы, команда должна второй год прогрессировать за счет опыта, мотивации, а получается наоборот. Печально это все.

- Есть мнение, что «Зениту» не нужна евровесна. Согласны?

- Нет. Как с этим можно согласиться? Какой смысл тогда играть в еврокубках? С таким составом, амбициями «Зенит» должен ставить самые высокие цели. Речь не должна идти о Лиге Европы. В Лиге чемпионов играют, чтобы попасть в плей-офф Лиги чемпионов. И «Зенит», который сеется из первой корзины, должен быть претендентом номер один на выход из группы, и потом проходить как можно дальше. А мы мечтаем о Лиге Европы и не попадаем туда. Очень неожиданно это все. Проект «Зенита» предусматривает другие цели – борьбу за трофей.

- Нужна ли «Зениту» смена тренера?

- Я с большой симпатией отношусь к Семаку, как к профессионалу. Он уже имеет много побед, но здесь вопрос даже не в результате. Когда ты видишь на поле такое безразличие – встает вопрос, а все ли нормально в команде? За это отвечает главный тренер. Налицо, что внутри команды не все в порядке. Это недоработка Семака в том числе. Надо наладить порядок. Если дальше так будет продолжаться, нужна смена тренера. При таком положении вещей команда не может добиваться результатов и нормально существовать.    

Елена Григорьевская         


Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Сергей Герасимец
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