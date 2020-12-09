Главный урок для «Зенита» в Лиге чемпионов: Нужна обойма из собственных воспитанников

«Зенит» завершил выступление в Лиге чемпионов, набрав всего 1 очко. В последней игре питерцы проиграли дортмундской «Боруссии» 1:2. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» оценивает выступление «сине-бело-голубых» в еврокубках.

В последнем матче группового этапа Лиги чемпионов «Зенит» вёл в счёте против дортмундской «Боруссии» со счётом 1:0, и, казалось, были шансы на первую победу. «Боруссия» имела серьёзные кадровые проблемы, но во втором тайме «шмели» чуть прибавили и забили дважды. В итоге, «Зенит» завершил групповой этап всего с одним очком, что стало худшим результатом для питерцев за всю историю.

На самом деле совсем не хочется присоединяться к хору критиков «Зенита». Конечно, питерцы выступили просто отвратительно, и довольно сложно найти хоть что-то позитивное в этом розыгрыше. «Зенит» с его возможностями не может себе позволять так бездарно проводить встречи в Лиге чемпионов. Тем более что жеребьёвка была далеко не самая страшная, а «сине-бело-голубые» были в первой корзине. И всё же вряд ли стоит повторять всю критику в адрес «Зенита», это и так все понимают. Да и ранее мы после каждого матча всё это писали.

Из этой ситуации «Зенит» должен вынести уроки. Очевидно, что нельзя в качестве усиления команды брать человека уже в самом конце трансферной кампании. Вендел может быть хорошим игроком, но это не такого уровня футболист, который мог бы с ходу усилить команду для борьбы за выход в плей-офф Лиги чемпионов. Возможно, через год бразилец будет лидером «Зенита», но питерцам это нужно было прямо здесь и сейчас.

В целом, вообще было заметно, насколько кадрово плох «Зенит». Мы восхищаемся Жирковым, играющим в таком возрасте без замен в составе питерцев, но это и признак того, что у «сине-бело-голубых» просто больше некого выпускать. Нет у «Зенита» достойной замены для пары Ловрен – Ракицкий, которая сама по себе не самая надёжная из-за возраста защитников. Нет и усиления в атаке на место Дзюбы и Азмуна. Вот и удивительно, что «Зенит», обладая почти безграничными возможностями, не может обеспечить тренера достойным составом.

При этом соперники «Зенита» наглядно показали, что для наличия обоймы совсем не обязательно кого-то покупать. У «Брюгге» и «Боруссии» на поле выходят совсем юные футболисты и дают результат. Причём тренеры их выпускают не от плохой жизни, а потому что они готовы. «Зениту» пора понять, что клуб уже не может покупать игроков в необходимом количестве и качестве, чтобы бороться за попадание в плей-офф. Без наличия обоймы из собственных воспитанников питерцы не смогут быть конкурентоспособными.

Очевидно, что «Зениту» надо меняться, чтобы развиваться. Питерцы могут вновь выиграть российскую Премьер-лигу и завоевать прямую путёвку в Лигу чемпионов, но пока там шансов у команды нет. Чтобы бороться с топ-клубами, точно не хватит тех футболистов, которые этим топ-клубам просто не нужны. Если «Зенит» не изменит свой подход, то ждать какого-то прогресса в будущем просто не стоит.

Андрей Центров