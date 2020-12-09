Малком: «Зенит» выступил ниже своих возможностей в еврокубках»

Бразильский форвард «Зенита» Малком поделился впечатлениями от поражения в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Игра завершилась поражением «сине-бело-голубых» со счетом 1:2.

«Зенит» выступил ниже своих возможностей в еврокубках. Команде нужно допускать меньше ошибок и прогрессировать во всех компонентах игры. Это касается не только встречи с «Боруссией». Нам нужно улучшать игру и в российском чемпионате», - передает слова бразильца пресс-служба УЕФА.

Благодаря победе дортмундский клуб финишировал на первом месте в группе F. Команда Сергея Семака заняла четвертую позицию и завершила еврокубковую кампанию.