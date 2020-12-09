Лига чемпионов 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Малком: «Зенит» выступил ниже своих возможностей в еврокубках»

09 Декабря 2020, 08:59,

Instagram

Бразильский форвард «Зенита» Малком поделился впечатлениями от поражения в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с дортмундской «Боруссией». Игра завершилась поражением «сине-бело-голубых» со счетом 1:2.

«Зенит» выступил ниже своих возможностей в еврокубках. Команде нужно допускать меньше ошибок и прогрессировать во всех компонентах игры. Это касается не только встречи с «Боруссией». Нам нужно улучшать игру и в российском чемпионате», - передает слова бразильца пресс-служба УЕФА.

Благодаря победе дортмундский клуб финишировал на первом месте в группе F. Команда Сергея Семака заняла четвертую позицию и завершила еврокубковую кампанию.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Малком
★ Добавьте Евро-Футбол в источники

    Подписывайтесь на Евро-Футбол в Яндекс.Дзен!

Читайте также на "Евро-футбол.ру":
Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
Ниже падать некуда: ЦСКА дома проиграл австрийским ноунеймам и с треском вылетел из Лиги Европы
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
ESPN: Месси - лучший форвард года, Клопп - лучший тренер
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
Шок на «Камп Ноу»: Роналду разгромил Месси, «Ювентус» обошёл «Барселону»
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Зенит» реабилитировался за вылет из Лиги чемпионов, унизив «Урал» на своём поле
«Спартак» разгромил бедствующий «Тамбов», несколько игроков которого бойкотировали матч
«Спартак» разгромил бедствующий «Тамбов», несколько игроков которого бойкотировали матч


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 15000 Обзор Играть
3 Бонус: 5000 Обзор Играть
4 Бонус: 10000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 19500 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 500 Обзор Играть
9 Бонус: 1000 Обзор Играть
10 Бонус: 1000 Обзор Играть
Полный рейтинг букмекеров от Евро-футбола