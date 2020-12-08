Фавре: «Зенит» должен был выиграть у «Брюгге» 4:1, но проиграл 1:2»

Главный тренер «Боруссии» Дортмунд Люсьен Фавре поделился ожиданиями от матча с «Зенитом» в эфире канала «Матч ТВ».

- Я уже говорил о значении места в группе. Раньше мы также говорили, что это важно, но в прошлый раз не получилось, и жеребьевка для нас получилась не очень хорошей в итоге. Но не надо преувеличивать, это футбольный матч. Мы постараемся занять первое место, но при этом прежде всего мы хотим показать очень хороший футбол. Мы хотим выиграть этот матч.

- Вы хорошо изучили своего соперника. Как вы думаете, результаты «Зенита» в этом розыгрыше Лиги чемпионов соответствуют его реальному уровню?

- У «Зенита» сейчас снова оптимальный состав. Я смотрел его два последних матча, у них сейчас все игроки в строю снова. Здоров Азмун. В начале турнира это было не так. Против нас в Дортмунде, в том числе. Кроме того, я видел матч первого тура с «Брюгге». Дома в Санкт-Петербурге «Зенит» должен был выиграть 4:1, но проиграл 1:2. Команде было сложно на это отреагировать.

- В Бундеслиге перерыв между сезонами был длиннее, чем в большинстве лиг, стартовавших после пандемии. Можно ли говорить, что это стало преимуществом, ведь за тур до конца три немецких команды лидируют в своих группах Лиги чемпионов, а еще одна уступает только по дополнительным показателям?

- Я не знаю, преимущество ли это, я так не думаю. Мы играем часто уже много недель, мне так не кажется. Это хорошо для Бундеслиги, но не все команды обеспечили себе выход из группы, это очень сложно. Мы вышли и решили этот вопрос, это хорошее подспорье.