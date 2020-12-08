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Мукоко из «Боруссии» стал рекордсменом и в Лиге чемпионов

08 Декабря 2020, 22:52,

Global Look Press

Юная звёздочка дортмундской «Боруссии» Юссуфа Мукоко продолжает переписывать возрастные рекорды. Сначала форвард стал самым молодым дебютантом Бундеслиги в возрасте 16 лет и одного дня. Во вторник в матче шестого тура Лиги чемпионов он установил новое достижение и в Лиге чемпионов. В возрасте 16 лет и 18 дней Мукоко стал самым молодым игроком в главном европейском кубке.

В пятерке рекордсменов также Селестин Бабаяро, Райан Черки, Ален Халилович и Юри Тилеманс. Всем им было по 16 лет, однако, к сожалению, добиться больших успехов данным игрокам было не суждено.

В матче с «Зенитом» (2:1) Мукоко провел 32 минуты.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Боруссия Дортмунд, Юссуфа Мукоко
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