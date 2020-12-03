Холанн пропустит матч с «Зенитом»

Ведущий форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн не поможет своей команде в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против петербургского «Зенита». Об этом сообщил посредством «Твиттера» журналист Фабрицио Романо.

Согласно данным инсайдера, из-за травмы мышц норвежский бомбардир выбыл из строя до января.

Встреча между «Зенитом» и «Боруссией» состоится на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге восьмого декабря. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 по московскому времени.

Перед шестым туром дортмундцы лидируют в группе F, а «Зенит» занимает последнее место.