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Витсель: «У меня отличные воспоминания, здесь я провёл восхитительный период»

08 Декабря 2020, 23:42,

Global Look Press

Полузащитник «Боруссии» Аксель Витсель испытывает смешанные чувства после победы в Санкт-Петербурге над своей бывшей командой, «Зенитом» (2:1).

- Приятно вернуться на победный путь. Мы могли действовать лучше в первом тайме, особенно после того, как пропустили гол. После перерыва мы планировали вернуться в игру и были готовы сделать все ради победы. Все счастливы, потому что решили задачу и победили в группе, - цитирует Витселя УЕФА.

- Возвращение - это особые чувства. Сегодня все было особенным, тем более, что я забил «Зениту». Конечно, я счастлив, но не праздновал гол, потому что уважаю клуб и болельщиков. У меня отличные воспоминания, здесь я провел восхитительный период, - заключил Витсель.

Бельгиец играл в Санкт-Петербурге с 2012 по 2016 год и забил 16 голов в 122 матчах РПЛ.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Боруссия Дортмунд, Аксель Витсель
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