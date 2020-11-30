​«Зенит» и «Боруссия» сыграют со зрителями в качестве исключения

Матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и дортмундской «Боруссией» пройдёт со зрителями. О принятии этого исключительного решения сообщается на официальном сайте питерского клуба.

«Зенит» и «Боруссия» сыграют во вторник, восьмого декабря. Стартовый свисток будет дан в 20:55 по московскому времени. Для команды Сергея Семака эта игра может стать определяющей, если до этого она обыграет на выезде «Брюгге». Согласно правилам УЕФА, стадион может быть заполнен на 30% от общей вместимости.

На текущий момент «Зенит» занимает последнее место в своей группе с одним очков после четырёх сыгранных матчей.