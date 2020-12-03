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Бывший защитник «Зенита» Лумб: «Поражения от «Брюгге» неприемлемы»

03 Декабря 2020, 18:31,

Global Look Press

Бывший защитник «Зенита» Михаэль Лумб поделился взглядом на проблемы чемпионов России в еврокубках.

- Вы знаете результаты «Зенита» в Лиге чемпионов?

- Да, конечно, я слежу за командой в России и в Лиге чемпионов, некоторые матчи видел в прямом эфире. Меня не обрадовали такие результаты. Да, конечно, «Боруссия» и «Лацио» - очень сильные соперники, но, как по мне, поражения от «Брюгге» неприемлемы для такой команды, как «Зенит».  На мой взгляд, все пошло не так в первой игре, если бы «Зенит» победил, а он должен был побеждать, то всё выступление в Лиге чемпионов сложилось бы иначе. У «Зенита» хорошая команда, она лидирует в чемпионате России, но в Лиге чемпионов соперники другого уровня.  В любом случае, 1 очко после 5 матчей - плохой результат.

- В России много говорят о том, что «Зенит» много летает, и из-за этого теряется форма. Как вы думаете, так ли это?

- Конечно, расстояния имеют некоторое влияние, но когда я был в «Зените», мы тоже много летали по России и в Европе. Все было в порядке, перелеты, сколько бы их не было, не могут быть оправданием. К тому же, организм к ним привыкает.

- Как вы думаете, случатся ли какие-то перемены?

- Вокруг «Зенита» всегда будут слухи, это нормальный процесс. Уверен, что зимой будет много разговоров о переменах, учитывая такое выступление. Как я уже говорил, результат не отражает возможности команды, значит, будут сделаны выводы.  Уверен, что в «Зените» сами знают это и будут стараться работать лучше. Что касается более конкретных вещей, то я не думаю, что я подходящий человек, чтобы обсуждать это. Все-таки я наблюдаю за «Зенитом» издалека и не знаю, что происходит в команде.

Сергей Румянцев
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Михаэль Лумб
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