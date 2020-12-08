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Дриусси забил первый гол в матче «Зенита» с «Боруссией»

08 Декабря 2020, 21:23,

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В начале матча шестого тура группового раунда Лиги чемпионов против немецкой «Боруссии» «Зенит» начал с гола в ворота соперника. На 16-й минуте Алексей Сутормин сыграл в пас с Малкомом на правом фланге и прострелил на Себастьяна Дриусси, который  с помощью рикошета от ноги Матса Хуммельса отправил мяч в чужие ворота. «Зенит» повел со счетом 1:0. Напомним, что для команды Сергея Семака этот поединок не имеет никакого турнирного значения.

В параллельном матче «Лацио» - «Брюгге» также есть голы. Хоакин Корреа забил за итальянцев на 12-й минуте, а соперник сравнял счет очень быстро. Это постарался Руд Вормер.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Боруссия Дортмунд, Себастьян Дриусси
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