Семак: «Во втором тайме пенальти опять подкосил нас»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги матча с «Брюгге» (0:3) в эфире канала «Матч!».

- Какой был план на эту игру, и на каком этапе вы поняли, что что-то идет не так?

- План? Естественно, нужно было играть активно, агрессивно в атаке. К сожалению, остроты было не много, но до первого пропущенного мяча и у наших ворот не было особой остроты, то есть, такая была игра без особых моментов. Что касается дальнейшего, то во втором тайме пенальти опять подкосил нас. К сожалению, очень много ошибаемся у своих ворот. Я думаю, пенальти стал таким переломным моментом, после которого развернуть игру было достаточно сложно.

- Три замены сделали, там по травмам кто-то был, или по каким-то тактическим вещам?

- Дриусси очень много пропустил, это его второй матч, и ему очень тяжело было играть. Тактически чуть перестроились во втором тайме. Что касается Ракицкого, у него проблема, по травме пришлось его заменить. Ерохина хотелось в помощь Сердару, нам нужны были игроки, выпустили Мостового. Нужно было прибавлять, больше работать. У него есть хорошие качества, поэтому он вышел, чтобы сыграть и добавить нам скорости в атаке.

- Еврокубки закончились. Впереди еще три тура чемпионата, который нужно доигрывать, венчает все это матч со «Спартаком». Хватит ли сил восстановиться в первую очередь психологически после такой неудачи?

- Нам главное физически, чтобы наши лидеры набрали форму. Много было травмированных, выбывших, нам нужно потихонечку собирать состав, потому что не такой большой выбор игроков в каждом матче, по 15-16 игроков. С одной стороны, тяжело, с другой - это шанс для молодежи расти и прогрессировать, потому что это наше будущее, они должны набирать, прибавлять, чувствовать тот уровень Лиги чемпионов и чемпионата России. Сейчас у них есть такая возможность пробовать себя и прибавлять.

- Вы довольны сегодня игрой молодых футболистов? В частности Прохина, который результативно ошибся в первом тайме?

- Я доволен тем, что он сыграл. Вариантов других практически не было, если не сказать, что вообще не было. Конечно, ему было тяжело, это практически другой уровень, другие скорости. Но я думаю, он на хорошем уровне провел матч, были какие-то хорошие моменты, но были и ошибки. В целом он старался, а то, что в каких-то моментах он и другие игроки ошибались, мы разберем. Ошибки были, их было много, это для нас пищу для размышлений и материал для работы.