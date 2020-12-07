​Холанн пропустит матч с «Зенитом»

Главный снайпер дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанн пропустит матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Зенита». Об этом во время предматчевой пресс-конференции сообщил наставник «шмелей» Люсьен Фавр.

Игру в Санкт-Петербурге пропустит ряд других футболистов «Боруссии». Это Мануэль Аканджи, Рафаэль Геррейро, Махмуд Дауд, Томас Делани, Матеу Морей и Тома Мёнье.

«Боруссия» уже обеспечила себе путёвку в плей-офф Лиги чемпионов, но не гарантировала первое место в группе.

Матч «Зенит» - «Боруссия» пройдёт во вторник, восьмого декабря. Стартовый свисток прозвучит в 20:55 по московскому времени.