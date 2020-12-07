Семак ответил на вопрос о капитане в матче с «Боруссией»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем с «Боруссией» рассказал о критериях выбора стартового состава и капитана.

- По каким критериям будете определять, кто из молодых футболистов достоин сыграть завтра с «Боруссией»?

- Критерии одни и те же для молодых и опытных игроков - их состояние. А дальше будем анализировать состояние игроков - кому нужно отдохнуть, а кому, наоборот, нужно поработать сейчас, чтобы лучше быть готовым. По совокупности причин будем определять тот стартовый состав, который выйдет завтра на поле.

- Была информация, что Деян Ловрен может сыграть. Если он сыграет, то получит ли он капитанскую повязку, или Артём Дзюба?

- Что касается Деяна, он сегодня будет работать вместе с командой. Его участие в завтрашнем матче под вопросом. Что касается капитана и стартового состава, когда я определюсь со стартовым составом, тогда определюсь и с капитаном. У нас есть игроки, которые уже выходили со стартовой повязкой, и в зависимости от состава будем выбрать капитана.