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Лепёхин: «Зениту» не удалось найти мотивацию на матч с «Боруссией»

09 Декабря 2020, 13:19,

Global Look Press

Бывший защитник «Зенита» Константин Лепёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу выступления «Зенита» и «Краснодара» в заключительном туре Лиги чемпионов.

- Как вам игра «Зенита»? Хорошее начало, но итог снова не радужный.

- Начало действительно получилось хорошим и по счету, и по качеству. Но соперник был очень крепкий и этот матч выиграть не удалось.

- Но ведь «Боруссия» играла не основным составом.

- Все равно. Конечно, это можно считать отговорками, но психологически очень трудно играть матчи, когда все уже решено. Надо находить в себе мотивацию и вчера не удалось ее найти. Я после этого матча сразу смотрел «Краснодар с «Челси» и там совсем другой темп игры, единоборства, скорости. Люди бегают, отбирают мячи. А в Питере хоть и играл клуб из Бундеслиги, все равно не было таких скоростей ни у нас, ни у немцев.

- Вам не показалось, что мяч Дриусси, забитый в начале встречи, помешал «Зениту»?

- Нет. Не считаю, что гол, рано забитый или поздно, может как-то помешать. Гол в любом случае только помогает команде. 

- Какая главная причина поражения «Зенита»?

- Неудачное выступление всех наших клубов - это системная проблема в российском футболе. Это не проблема Семака, Кержакова или еще кого-то. Можно всех поменять, но придут люди, которые находятся в этой же системе. Они могут что-то делать по-другому, но система не изменится.

- Но тот же «Краснодар» при этой системе решает свои задачи.

- Ну, если бы все в этой системе неудачно выступали, то все надо было бы закрывать, чтобы никто не занимался футболом. Конечно, будут и победы. «Зенит» тоже два года назад побеждал при этой же системе. Можно и сейчас выходить в весеннюю стадию еврокубков, но глобально это ничего не изменит. Будут только всплески, а не так, как в Испании или Германии.

- Семак заявил, что у него полное доверие от руководства клуба. Как думаете, надолго его хватит?

- Думаю, что да. Сейчас была сложная ситуация, но раз его поддержали, то свой контракт он доработает.

- Как вам игра «Краснодара» с «Челси»? Ожидали, что «быки» наберут в этом матче очки?

- Да, ожидал. Потому что наши клубы имеют возможности покупать хороших игроков. Другой вопрос - насколько они угадывают с этими трансферами. Другие матчи «Краснодар» тоже играл мотивированно. Если нашим лидерам добавить мотивации, то с их подбором футболистов можно побеждать. Но у нас кроме состава редко, когда что-то вразумительное получается. Состав хороший, а движения и борьбы нет. Как вчера играл «Чесли»: за минимальное количество времени хозяева подбегали к сопернику, чтобы прессинговать. У нас в России так не играют. И вообще наш чемпионат очень старый по возрасту футболистов. Поэтому мы и играем в академичный, позиционный футбол. Лучшим игроком месяца в «Зените» у нас признается Жирков. В 37 лет. А ведь это топовая команда России. 

- Возвращаясь к матчу «Краснодара», если бы ни ляп Кайо, «быки» вообще могли бы победить.

- Его часто критикуют. Ошибка там была, и фол неоправдан. Соперник мяч не доставал и Кайо подстраховывали партнеры. Даже и без этой ошибки южане могли проиграть, поэтому не надо критично подходить к этому. Тем более, что в «Краснодаре» нет другого защитника такого уровня. Вышел молодой парень, и было видно, что он играет неуверенно.

- «Краснодар» - наш лучший клуб в еврокубках. Почему так получилось, он ведь дебютант?

- Об опыте выступления в Европе можно было говорить в советские времена, когда одна команда играла в еврокубках десять лет одним составом. Сейчас постоянная ротация и приходят игроки, которые имеют опыт участия в еврокубках. Может только пара человек в команде не играла на таком уровне.

Елена Григорьевская
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Боруссия Дортмунд, Константин Лепёхин
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