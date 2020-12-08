Семак: «Слова Дриусси - это плохо и удар по имиджу»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак перед матчем с «Боруссией» в эфире канала «Матч ТВ» уделил внимание позиции Себастьяна Дриусси на поле.

- В отсутствие Дзюбы на позиции нападающего, наверное, выйдет Дриусси, и это та позиция, на которой он хотел, чтобы его выпустили? Он раскритиковал позицию, на которой он играл в течение трех лет в «Зените». Вы ориентировались на его слова, раз сегодня выпускаете его вперед?

- Я очень редко ориентируюсь на слова. За небольшим исключением, когда они не совпадают с тем, что я думаю. А что касается его высказываний, то, что он говорит друзьям-болельщикам, конечно, мне важно, это плохо и удар по имиджу. Но самое важное, что он делает на футбольном поле. На этой же позиции он забил 11 мячей, играя на позиции форварда он забил 5 мячей. В первом сезоне по приезду в Россию он забил 11 мячей, когда играл слева. Говорить о том, что подходит или не подходит позиция… Возможно, ему некомфортно. Но он приносит там пользу. Сегодня он играет на другой позиции, потому что выбор среди нападающих у нас тоже невеликий. В отсутствие Дзюбы у нас есть разве что Дриусси и Ерохин, которые могут сыграть второго форварда. Сегодня выбрали Дриусси, потому что он в большей степени участвует в организации атаки. По сегодняшнему матч, возможно, это то, что нам нужно

- Турнирной мотивации у «Зенита», к сожалению, нет. Но уверен, что вы нашли другие мотивации для себя и команды. Какие именно?

- Самая главная мотивация - спортивная, она всегда есть и будет. Независимо от того, есть ли турнирное значение, каждый футболист хочет побеждать, что мы уже не раз демонстрировали в чемпионате России. Сегодня тоже будем выходить, чтобы победить. А как сложится игра, мы посмотрим.