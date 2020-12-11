Бушманов: «Зенит» больше всех разочаровал в еврокубках, это катастрофа»

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11 Декабря 2020, 12:41,
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Бывший футболист «Спартака» и ЦСКА Евгений Бушманов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» подвел итоги выступления российских клубов в еврокубках.
- Вчера последний российский участник еврокубков - ЦСКА - бесславно закончил свое выступление, установив антирекорд по набранным очкам в групповом этапе Лиги Европы, плюс не одержал ни одной победы в группе. Каковы причины неудачного выступления ЦСКА?
- Все наши клубы выступили примерно одинаково плохо, не только ЦСКА. «Краснодар» в этом плане выделяется тем, что прошел в евровесну. Остальные не порадовали. Что касается ЦСКА, в каждой игре были свои причины неудачи. Мы видим, что «армейцы» сильно зависимы от Влашича, особенно в атаке. Но даже с Влашичем команда дома не забивала в Лиге Европы. Проблемы здесь более глубокие. При этом в чемпионате России подопечные Ганчаренко забивают, и не мало.
- Как так получается? ЦСКА не тянет уровень Лиги Европы?
- Я думаю, это уровень нашего российского футбола в целом сегодня таков. Уровень падает и упал уже до такой степени, что мы не можем конкурировать на европейской арене.
- Это тенденция нынешнего сезона?
- В прошлом году было примерно то же самое. Мы системно откатываемся назад.
- Многие сейчас сетуют на календарь, что был плотный график, но он примерно такой же, как в Европе. Это причина неудач?
- Это объективная причина. У нас не было перерыва между сезонами. Это сказывается.
- Но команды же отдыхали почти всю весну.
- Вообще, мы впервые сталкиваемся с такой ситуацией. Если говорить про Россию, мы возобновили чемпионат в середине июня и с этого момента до сегодняшнего дня команды играют в очень жестком режиме. Такого раньше не было. А европейские клубы были немного в другом положении.
- Но у нас участникам еврокубков делали поблажки по календарю, в том плане, что не ставили дальние выезды перед еврокубками, или не ставили топ-матчи в преддверии еврокубков. Стоит ли делать такие преференции, если это не дает никаких результатов?
- Здесь-то все было правильно. Попытались максимально облегчить график. И в Кубке России клубы, которые играют в еврокубках, не участвовали на первом этапе. Это нормально. Но даже с учетом таких преференций график жесткий.
- «Зенит» больше всех разочаровал среди наших команд, учитывая амбиции и возможности клуба?
- Да. Так можно сказать. Все-таки «Зенит» у нас лидер чемпионата и в последние два сезона явно доминировал. А в Европе провалился. Учитывая амбиции клуба, это катастрофа.
- «Краснодар» смотрелся наиболее достойно среди наших команд или вам больше понравился «Локомотив», учитывая уровень соперников?
- Всегда можно найти, за что похвалить. Учитывая соперников «Локомотива», он смотрелся неплохо в своих матчах. Но мы видим, что на два фронта наши команды не могут играть успешно. Хотя «Краснодар» прошел в евровесну. Это хороший результат. Но в чемпионате у него были большие проблемы. Тут много факторов: состав, травмы, коронавирус.
- Наши команды проигрывают даже равным по классу соперникам. То есть нужно, удержать свои позиции хотя бы тут, а не конкурировать с грандами?
- Надо не удерживать позиции, а развивать наш футбол. Догонять Европу. В плане качества игры. В этом мы сильно отстали. Нужно повышать интенсивность матчей, техническое оснащение игроков. Без этого никак.
- Как считаете, теперь мы долго не увидим сразу три наших клуба в Лиге чемпионов?
- Конечно. Нужна программа, работа над этим. Мы все время ждем волшебную таблетку, которую выпьем и начнем всех громить. Так не бывает. Нужно работать. Если говорить о клубах, каждый сам будет решать, как так случилось, и что надо исправить. Если говорить в целом о российском футболе, есть руководители, которые занимаются этим вопросом.
- Как далеко, на ваш взгляд, может пройти «Краснодар» в Лиге Европы?
- Прогнозировать сложно, потому что сейчас время непонятное. Многое будет зависеть от жеребьевки и от того, в каком состоянии и составе подойдут «быки». У южан, как мы видели, были большие проблемы с составом, качество игры менялось в худшую сторону. А как только лидеры восстанавливались и набирали форму, «Краснодар» играл уже в другой футбол, более интересный, результативный и эффективный. Хоть мы и считаем Лигу Европы турниром второго сорта, там тоже играют сильные клубы и говорить, что наша команда является претендентом на завоевание этого трофея, не приходится.
Елена Григорьевская
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зенит, Евгений Бушманов
В первую очередь надо перестать судьям тянуть бомжей и коней в чемпионате, тогда может на равных начнем играть с Лудогорцем и Динамо Загреб.
А пока титулы будут брать с помощью судей и джентельменом года называть главного дрочера страны, то так будем в жопе сидеть!