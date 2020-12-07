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Азмун: «В следующем году «Зенит» выступит лучше в Лиге чемпионов»

07 Декабря 2020, 13:26,

Евро-Футбол.Ру

Иранский форвард Сердар Азмун, выступающий за петербургский «Зенит», поделился мнением о провальном выступлении «сине-бело-голубых» в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.

«Надеюсь, в следующем году будем лучше готовы, и уверен, что выступим лучше. В некоторых матчах недонастроились. В любом случае мы будем стараться в следующем розыгрыше», - приводит нападающего пресс-служба клуба.

В заключительном туре группового этапа «Зенит» сыграет с дортмундской «Боруссией». Встреча состоится во вторник, восьмого декабря, на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:55 по московскому времени.

После пяти проведенных туров подопечные Сергея Семака набрали всего одно очко и занимают последнее место в группе F.
Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Зенит, Сердар Азмун
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Комментарии (2)
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Bourgignon Alex
07 Декабря 2020, 14:42

Судя по словам иранского хлопчика, вопрос с чемпионством зенида решён на самом высоком уровне. Ибо по-другому в ЛЧ из нашего убогого чемпионата не попасть.

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Zenituwka
07 Декабря 2020, 13:48

А может не надо?)) Слышали мы уже эти высокопарные речи в прошлом сезоне.

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