Азмун: «В следующем году «Зенит» выступит лучше в Лиге чемпионов»

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07 Декабря 2020, 13:26,
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Иранский форвард Сердар Азмун, выступающий за петербургский «Зенит», поделился мнением о провальном выступлении «сине-бело-голубых» в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.
«Надеюсь, в следующем году будем лучше готовы, и уверен, что выступим лучше. В некоторых матчах недонастроились. В любом случае мы будем стараться в следующем розыгрыше», - приводит нападающего пресс-служба клуба.
В заключительном туре группового этапа «Зенит» сыграет с дортмундской «Боруссией». Встреча состоится во вторник, восьмого декабря, на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:55 по московскому времени.
После пяти проведенных туров подопечные Сергея Семака набрали всего одно очко и занимают последнее место в группе F.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Зенит, Сердар Азмун
Судя по словам иранского хлопчика, вопрос с чемпионством зенида решён на самом высоком уровне. Ибо по-другому в ЛЧ из нашего убогого чемпионата не попасть.
А может не надо?)) Слышали мы уже эти высокопарные речи в прошлом сезоне.