Азмун: «В следующем году «Зенит» выступит лучше в Лиге чемпионов»

Иранский форвард Сердар Азмун, выступающий за петербургский «Зенит», поделился мнением о провальном выступлении «сине-бело-голубых» в нынешнем сезоне Лиги чемпионов.

«Надеюсь, в следующем году будем лучше готовы, и уверен, что выступим лучше. В некоторых матчах недонастроились. В любом случае мы будем стараться в следующем розыгрыше», - приводит нападающего пресс-служба клуба.

В заключительном туре группового этапа «Зенит» сыграет с дортмундской «Боруссией». Встреча состоится во вторник, восьмого декабря, на стадионе «Газпром Арена». Стартовый свисток прозвучит в 20:55 по московскому времени.

После пяти проведенных туров подопечные Сергея Семака набрали всего одно очко и занимают последнее место в группе F.