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Назначены судьи на матчи российских клубов в Лиге чемпионов

07 Декабря 2020, 14:18,

Global Look Press

УЕФА опубликовал на своём официальном сайте информацию о судейских назначениях на матчи шестого тура Лиги чемпионов. Стало известно, кто будет обслуживать игры с участием представителей России.

Игру «Зенит» - «Боруссия» Дортмунд обслужит румынская бригада во главе с Иштваном Ковачем. При этом за работу системы ВАР будут отвечать голландцы, главный из них - Камфус Йохем.

Главным арбитром на игре «Челси» - «Краснодар» будет чех Павел Краловец. В качестве ВАР назначен итальянец Паоло Валери.

Поединок «Бавария» - «Локомотив» будет судить бригада из Швейцарии во главе с Сандро Шерером. Главным по системе ВАР будет итальянец Массимо Иррати.
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Зенит, Локомотив Москва, Краснодар
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