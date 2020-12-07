Назначены судьи на матчи российских клубов в Лиге чемпионов

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07 Декабря 2020, 14:18,
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УЕФА опубликовал на своём официальном сайте информацию о судейских назначениях на матчи шестого тура Лиги чемпионов. Стало известно, кто будет обслуживать игры с участием представителей России.
Игру «Зенит» - «Боруссия» Дортмунд обслужит румынская бригада во главе с Иштваном Ковачем. При этом за работу системы ВАР будут отвечать голландцы, главный из них - Камфус Йохем.
Главным арбитром на игре «Челси» - «Краснодар» будет чех Павел Краловец. В качестве ВАР назначен итальянец Паоло Валери.
Поединок «Бавария» - «Локомотив» будет судить бригада из Швейцарии во главе с Сандро Шерером. Главным по системе ВАР будет итальянец Массимо Иррати.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит, Локомотив Москва, Краснодар