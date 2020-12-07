Назначены судьи на матчи российских клубов в Лиге чемпионов

УЕФА опубликовал на своём официальном сайте информацию о судейских назначениях на матчи шестого тура Лиги чемпионов. Стало известно, кто будет обслуживать игры с участием представителей России.

Игру «Зенит» - «Боруссия» Дортмунд обслужит румынская бригада во главе с Иштваном Ковачем. При этом за работу системы ВАР будут отвечать голландцы, главный из них - Камфус Йохем.

Главным арбитром на игре «Челси» - «Краснодар» будет чех Павел Краловец. В качестве ВАР назначен итальянец Паоло Валери.

Поединок «Бавария» - «Локомотив» будет судить бригада из Швейцарии во главе с Сандро Шерером. Главным по системе ВАР будет итальянец Массимо Иррати.