Семак не видит причин для отставки

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча с «Боруссией» (1:2) спокойно ответил на вопрос журналиста о возможном досрочном разрыве контракта после провальной еврокубковой кампании.

— Полное доверие. Те задачи, которые передо мной ставились перед началом сезона, выполняются. Все так, как и должно быть. Разговоров о будущем не было, у меня действующий контракт, - ответил Семак.

Напомним, что Сергей Семак завершал карьеру игрока в «Зенита», после чего остался в клубе на должности тренера. После двух сезонов на должности наставника «Уфы» Семак с 2018 года возглавляет «Зенит», дважды выиграв чемпионский титул в РПЛ.

В Лиге чемпионов 2020/21 «Зенит» набрал всего одно очков и занял последнее место.