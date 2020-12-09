Семак не видит причин для отставки

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09 Декабря 2020, 00:20,
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча с «Боруссией» (1:2) спокойно ответил на вопрос журналиста о возможном досрочном разрыве контракта после провальной еврокубковой кампании.
— Полное доверие. Те задачи, которые передо мной ставились перед началом сезона, выполняются. Все так, как и должно быть. Разговоров о будущем не было, у меня действующий контракт, - ответил Семак.
Напомним, что Сергей Семак завершал карьеру игрока в «Зенита», после чего остался в клубе на должности тренера. После двух сезонов на должности наставника «Уфы» Семак с 2018 года возглавляет «Зенит», дважды выиграв чемпионский титул в РПЛ.
В Лиге чемпионов 2020/21 «Зенит» набрал всего одно очков и занял последнее место.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Зенит, Сергей Семак
Богданыч, оставайся в зениде подольше: с тобой последнее место в группе бомжикам будет гарантировано!!!
Конечно,полное доверие.Нашли карманного щенка.Купите мне нормальных игроков-Нет-Ну ладно,я пошел.Иди,иди,задачи выполняй.Тряпка!!!
ай никто флегму менять не будец.. не на кого.. )))
Хватит может позорить Питерский футбол,возвращайся в Уфу обратно.
Гори в аду!!!