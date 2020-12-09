Лига чемпионов 2020-2021
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Семак не видит причин для отставки

09 Декабря 2020, 00:20,

Global Look Press

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча с «Боруссией» (1:2) спокойно ответил на вопрос журналиста о возможном досрочном разрыве контракта после провальной еврокубковой кампании.

— Полное доверие. Те задачи, которые передо мной ставились перед началом сезона, выполняются. Все так, как и должно быть. Разговоров о будущем не было, у меня действующий контракт, - ответил Семак.

Напомним, что Сергей Семак завершал карьеру игрока в «Зенита», после чего остался в клубе на должности тренера. После двух сезонов на должности наставника «Уфы» Семак с 2018 года возглавляет «Зенит», дважды выиграв чемпионский титул в РПЛ.

В Лиге чемпионов 2020/21 «Зенит» набрал всего одно очков и занял последнее место.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Сергей Семак
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Комментарии (5)
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0
Bourgignon Alex
09 Декабря 2020, 01:19

Богданыч, оставайся в зениде подольше: с тобой последнее место в группе бомжикам будет гарантировано!!!

0
kostet
09 Декабря 2020, 00:53

Конечно,полное доверие.Нашли карманного щенка.Купите мне нормальных игроков-Нет-Ну ладно,я пошел.Иди,иди,задачи выполняй.Тряпка!!!

0
ингерман
09 Декабря 2020, 00:52

ай никто флегму менять не будец.. не на кого.. )))

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0
kostet
09 Декабря 2020, 00:49

Хватит может позорить Питерский футбол,возвращайся в Уфу обратно.

0
kostet
09 Декабря 2020, 00:45

Гори в аду!!!

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