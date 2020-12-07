Семак: «Витсель - настоящий профессионал и является примером»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции перед матчем с «Боруссией» поделился мнением о составе соперника и его лидере Акселе Витселе.

- «Боруссия» уже вышла в плей-офф и может выпустить неосновной состав в Петербурге. Вы бы предпочли сыграть с основным составом «Боруссии» или лучше с неосновным составом? Потому что будет чуть легче.

- Сложный вопрос. В составе той же «Боруссии» 20 игроков, многие из которых ротируются и принимают участие во многих матчах. Что касается ключевых игроков, то, я думаю, их несколько. Если говорим об обороне, это Хуммельс, атака - это Холанн, который забивает очень много. Конечно, это отражается на игре, но выбор игроков, особенно в атаке, у «Боруссии» достаточный, чтобы без потери качества ротировать этот состав.

- Ведущего игрока «Боруссии» Акселя Витселя вы знаете уже восемь лет и с разных стороны, сначала в качестве партнера, потом тренера «Зенита», сейчас в качестве главного тренера «Зенита» со стороны соперника. В чем можно Витселя привести в пример многим футболистам, которые играют в России и в частности в «Зените»?

- Я был рад играть с ним и тренировать его. Для меня это настоящий профессионал и является примером как отношением к работе, так и в быту, в отношениях с партнерами. Мне кажется, это игрок, которого был бы рад видеть в составе любой тренер.

- Обычно вы говорите, что думаете только о следующем матче, а о других не задумываетесь. Но все же матч с «Боруссией» не имеет турнирного значения. Не держите ли в голове, что предстоящие матчи с «Динамо» и «Спартаком» гораздо важнее, с учетом того, что они пойдут друг за другом?

- Мы держим в уме следующие матчи, но независимо от турнирной мотивации, это уже не раз было и в чемпионате России, досрочно став чемпионами, ни в одной игре мы не сбавляли обороты и играли только на победу. Касаемо матчей в чемпионате России, нам нужно сейчас подводить наших игроков через матч не в ущерб командным действиям к следующему матчу, чтобы все были в строю и в хорошей форме. Мы так всегда делаем и независимо ни от чего продолжим этим заниматься.