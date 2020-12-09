Лига чемпионов наглядно показала, что Семак и «Зенит» друг другу не подходят

«Зенит» провалил европейскую кампанию в сезоне 2020/21. Вылет с последнего места при одном набранном очке иначе не назвать, неудивительно, что встаёт вопрос о будущем Сергея Семака во главе питерского клуба. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом союзе.

Виноват ли Сергей Семак в том, что «Зенит» провалил сезон в Европе? Как тренер, он однозначно несёт за это ответственность. Как иначе? Можно найти массу оправданий, почему так получилось, но снимать ответственность с наставника, конечно, нельзя. Он готовил команду, он строил планы на матчи, которые не работали. Так что в целом Семак, конечно, повинен в том, как себя показал «Зенит» в Лиге чемпионов.

Надо признать, что Семак изначально оказался в проигрышной ситуации, где для достижения результата необходимо было проявить серьёзные тренерские способности. Будь Семак великолепным тактиком, умелым мотиватором, который ещё может выжимать из своих подопечных по 200%, то результат мог быть иным. Однако, будем честны, он таковым не является. В России вообще нет таких наставников, тренерская мысль в России толком не развивается.

Семак легко выиграл два чемпионата России, но для этого не надо быть большим мастером. «Зенит» предпочитает решать все вопросы за счёт денег. У питерцев самый мощный состав, который, если ему не мешать (как это делал Роберто Манчини, например), и так должен быть наверху таблицы. Семака можно хвалить за умение не мешать, оно, кстати, довольно важное, откровенно говоря. Просто это хорошо работает в России, где ты априори сильнее, а вот в Европе, где надо бороться, надо уметь делать ещё что-то.

При этом Семак явно хочет, чтобы команда развивалась и становилась сильнее. Просто для руководства «Зенита» тренер не является тем авторитетом, чьи пожелания готовы выполнять. В своё время под Спаллетти, Виллаш-Боаша, Манчини покупали игроков. Под Семака никого не покупают и даже продают. Тренер просил оставить Александра Кокорина — его слушать не стали. Семак хотел усилить среднюю линию атакующим полузащитником — ему в лишь в последний момент привезли довольно посредственного Вендела. Справляйся!

Наверняка Семак понимает, что на одной тактике «забрось мяч на Дзюбу» далеко не уедешь, даже в Премьер-лиге это совсем скоро перестанет работать. Скорее всего, тренер осознаёт, что наличие в центре обороны двух ветеранов, у которых нет скорости, в Европе не поможет. Тем не менее подписание Деяна Ловрена для руководства – это статусно. Хотя очевидно, что лучше брать молодых и перспективных, а потом продавать их в «Ливерпуль», чем оттуда забирать ненужных ветеранов.

Очевидно, что Семак и «Зенит» просто ментально не подходят друг другу. Питерцам нужен такой тренер, который сможет строить команду под себя и получать желаемое. Семак же находится в ситуации, когда должен быть просто счастлив, что получил шанс возглавить «сине-бело-голубых», а то бы так и сидел в «Уфе». Тренер пытается что-то сделать, но не имеет поддержки и возможности реализовывать свои мысли. Опыта же строить команду из того, что есть, ему просто не хватает.

Вполне вероятно, что для обеих сторон будет лучше разойтись. «Зениту» нужен полноценный менеджер, который будет влиять на ситуацию. Семаку же нужно руководство, которое будет его поддерживать и слушать, а не закупаться игроками, ориентируясь на ценник и статус.

Андрей Центров