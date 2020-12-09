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Семак объяснил сделанные замены

09 Декабря 2020, 00:11,

Global Look Press

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча с «Боруссией» (1:2) объяснил перестановки по ходу заключительной игры питерцев в еврокубках 2020/21.

— Ракицкий — плановая замена, проблемы со здоровьем. Он еще в перерыве просил замену. Дриусси много пропустил, функционально ему сложно. У нас еще два матча — заменили, чтобы поберечь. Кузяев попросил замену, вышел Вендел. Малком устал, - заявил Семак.

Напомним, что «Зенит» был представителем первой корзины при жеребьевке группового раунда турнира и получил более слабых соперников, чем, например, «Локомотив» и «Краснодар». Тем не менее, команда Сергея Семака не смогла порадовать своих болельщиков победами и завершила европейский сезон с одним набранным очков в шести матчах.
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Зенит, Сергей Семак
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