Семак объяснил сделанные замены

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак на пресс-конференции после матча с «Боруссией» (1:2) объяснил перестановки по ходу заключительной игры питерцев в еврокубках 2020/21.

— Ракицкий — плановая замена, проблемы со здоровьем. Он еще в перерыве просил замену. Дриусси много пропустил, функционально ему сложно. У нас еще два матча — заменили, чтобы поберечь. Кузяев попросил замену, вышел Вендел. Малком устал, - заявил Семак.

Напомним, что «Зенит» был представителем первой корзины при жеребьевке группового раунда турнира и получил более слабых соперников, чем, например, «Локомотив» и «Краснодар». Тем не менее, команда Сергея Семака не смогла порадовать своих болельщиков победами и завершила европейский сезон с одним набранным очков в шести матчах.