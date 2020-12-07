​Зачем «Зениту» нужно обыгрывать «Боруссию»

На этой неделе пройдут заключительные матчи группового этапа Лиги чемпионов. В каких-то квартетах интрига зашкаливает, а где-то всё уже решено. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» смотрит на ситуацию в группе «Зенита» и делает вывод, что у команды Сергея Семака должна быть мотивация для того, чтобы обыграть дортмундскую «Боруссию».

Турнирная ситуация в группе F

М Команда И В Н П РМ О 1 Боруссия Д 5 3 1 1 10:4 10 2 Лацио 5 2 3 0 9:5 9 3 Брюгге 5 2 1 2 6:8 7 4 Зенит 5 0 1 4 3:11 1

«Зенит» - «Боруссия»

«Лацио» - «Брюгге»

«Зенит» уже никуда не денется с четвёртого места и во вторник будет прощаться с еврокубками. Глобально команда Сергея Семака даже не сможет никак повлиять на ситуацию в квартете – «Боруссия» точно выйдет в плей-офф, будь то с первого или со второго места. Второй билет в 1/8 финала достанется «Лацио» или «Брюгге», которые схлестнутся друг с другом в Италии. Бельгийцам, как нетрудно догадаться, необходимо и достаточно победить в Риме. Они могут выйти в плей-офф лишь со второй строчки, поскольку при равенстве очков с «Боруссией» окажутся ниже по личным встречам (0:3, 0:3).

Стоит отметить, что если «Боруссия» проиграет в Санкт-Петербурге, а «Лацио» сыграет вничью с «Брюгге», то римляне финишируют первыми, обойдя дортмундцев по результатам в очных матчах (3:1, 1:1).

У «Зенита» есть мотивация

«Зенит» не имеет шансов продолжить борьбу в еврокубках, но мотивация у команды Сергея Семака всё же имеется. Первая составляющая этой самой мотивации касается ситуации с коэффициентами – национальными и клубными. Россия проваливает текущий еврокубковый сезон. Путёвку в весеннюю часть пока завоевал только «Краснодар», который продолжит выступать в Лиге Европы. К «быкам» может присоединиться «Локомотив», но шансы москвичей призрачные. В сложившейся ситуации вряд ли можно думать о том, как России догнать в таблице коэффициентов УЕФА Португалию. Скорее нужно обернуться назад и думать о том, как не позволить себя обойти Голландии. Для России сейчас каждый вклад в таблицу коэффициентов очень важен, так что победа «Зенита» лишней не будет.

Что касается клубного коэффициента «Зенита», то с годами он неуклонно падает. При жеребьёвке группового этапа Лиги чемпионов в позапрошлом сезоне у питерцев был показатель 72.000, в прошлом – 64.000, а сейчас – 50.000. Если «Зенит» не станет чемпионом России, но пробьётся в групповой этап сильнейшего клубного турнира континента, то с таким показателем велик риск оказаться в третьей корзине при жеребьёвке. Но никто ведь пока не знает, какие клубы окажутся в основном раунде Лиги чемпионов. Возможно, какие-то копейки помешают команде Сергея Семака оказаться во второй корзине. Так что нужно стараться побеждать.

Ещё одна составляющая – престиж. Завершать выступление на групповом этапе Лиги чемпионов с нулём в графе будет для чемпиона России последних лет будет совсем некрасиво, а то даже и позорно. Плюс не стоит отбрасывать возможность заработать деньги за победу, что в условиях финансового кризиса на фоне пандемии тоже важно. Да и порадовать фанатов футболистам «Зенита» не помешало бы, учитывая накопившийся за последнее время негатив. Словом, подопечные Сергея Семака во вторник вечером должны выходить на поле с должным уровнем настроя.