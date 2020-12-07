​Зачем «Зениту» нужно обыгрывать «Боруссию»

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07 Декабря 2020, 12:12,
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На этой неделе пройдут заключительные матчи группового этапа Лиги чемпионов. В каких-то квартетах интрига зашкаливает, а где-то всё уже решено. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» смотрит на ситуацию в группе «Зенита» и делает вывод, что у команды Сергея Семака должна быть мотивация для того, чтобы обыграть дортмундскую «Боруссию».
Турнирная ситуация в группе F
|М
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|РМ
|О
|1
|Боруссия Д
|5
|3
|1
|1
|10:4
|10
|2
|Лацио
|5
|2
|3
|0
|9:5
|9
|3
|Брюгге
|5
|2
|1
|2
|6:8
|7
|4
|Зенит
|5
|0
|1
|4
|3:11
|1
«Зенит» - «Боруссия»
«Лацио» - «Брюгге»
«Зенит» уже никуда не денется с четвёртого места и во вторник будет прощаться с еврокубками. Глобально команда Сергея Семака даже не сможет никак повлиять на ситуацию в квартете – «Боруссия» точно выйдет в плей-офф, будь то с первого или со второго места. Второй билет в 1/8 финала достанется «Лацио» или «Брюгге», которые схлестнутся друг с другом в Италии. Бельгийцам, как нетрудно догадаться, необходимо и достаточно победить в Риме. Они могут выйти в плей-офф лишь со второй строчки, поскольку при равенстве очков с «Боруссией» окажутся ниже по личным встречам (0:3, 0:3).
Стоит отметить, что если «Боруссия» проиграет в Санкт-Петербурге, а «Лацио» сыграет вничью с «Брюгге», то римляне финишируют первыми, обойдя дортмундцев по результатам в очных матчах (3:1, 1:1).
У «Зенита» есть мотивация
«Зенит» не имеет шансов продолжить борьбу в еврокубках, но мотивация у команды Сергея Семака всё же имеется. Первая составляющая этой самой мотивации касается ситуации с коэффициентами – национальными и клубными. Россия проваливает текущий еврокубковый сезон. Путёвку в весеннюю часть пока завоевал только «Краснодар», который продолжит выступать в Лиге Европы. К «быкам» может присоединиться «Локомотив», но шансы москвичей призрачные. В сложившейся ситуации вряд ли можно думать о том, как России догнать в таблице коэффициентов УЕФА Португалию. Скорее нужно обернуться назад и думать о том, как не позволить себя обойти Голландии. Для России сейчас каждый вклад в таблицу коэффициентов очень важен, так что победа «Зенита» лишней не будет.
Что касается клубного коэффициента «Зенита», то с годами он неуклонно падает. При жеребьёвке группового этапа Лиги чемпионов в позапрошлом сезоне у питерцев был показатель 72.000, в прошлом – 64.000, а сейчас – 50.000. Если «Зенит» не станет чемпионом России, но пробьётся в групповой этап сильнейшего клубного турнира континента, то с таким показателем велик риск оказаться в третьей корзине при жеребьёвке. Но никто ведь пока не знает, какие клубы окажутся в основном раунде Лиги чемпионов. Возможно, какие-то копейки помешают команде Сергея Семака оказаться во второй корзине. Так что нужно стараться побеждать.
Ещё одна составляющая – престиж. Завершать выступление на групповом этапе Лиги чемпионов с нулём в графе будет для чемпиона России последних лет будет совсем некрасиво, а то даже и позорно. Плюс не стоит отбрасывать возможность заработать деньги за победу, что в условиях финансового кризиса на фоне пандемии тоже важно. Да и порадовать фанатов футболистам «Зенита» не помешало бы, учитывая накопившийся за последнее время негатив. Словом, подопечные Сергея Семака во вторник вечером должны выходить на поле с должным уровнем настроя.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Зенит
Дортмунду нужнее победа, так как им необходимо остаться на первом месте, да призовые в период пандемии бюджету клуба не повредят!