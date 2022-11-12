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Почеттино: «До последнего не знал о том, что Мбаппе остаётся в «ПСЖ»

12 Ноября 2022 • 16:50 Комментировать
ПСЖ
...
Осер
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Через 21 ч. 26 мин.

Бывший главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино рассказал о том, как проходили переговоры между клубом и его нападающим Килианом Мбаппе о продлении контракта.

Аргентинский специалист признался, что до последнего момента не знал, продлит ли 23-летний форвард своё соглашение. Напомним, что в итоге, несмотря на активный интерес со стороны мадридского «Реала», Мбаппе принял решение остаться в «ПСЖ» до 2025 года.

«Килиан вёл себя спокойно, всегда говорил мне, что ещё не принял решения. О том, что он остаётся я узнал только за несколько часов до объявления об этом», — цитирует Почеттино Relevo.

Также Почеттино отметил, что Мбаппе никогда не советовался с ним о своём будущем, но очень любил разговаривать о футболе. По словам тренера, однажды нападающий смотрел у себя дома чемпионат Португалии и присылал наставнику фотографии с интересными моментами.    

В нынешнем сезоне Мбаппе провёл за «ПСЖ» 19 матчей, в которых забил 18 голов и отдал пять результативных передач.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Маурисио Почеттино Килиан Мбаппе
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