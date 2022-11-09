«Пари Сен-Жермен» работает над приобретением нападающего мадридского «Атлетико» Жоау Фелиша.

Известно, что португалец может быть выставлен на трансфер, поскольку «матрасники» нуждаются в привлечении дополнительных средств после вылета из Лиги чемпионов. По информации Relevo, «ПСЖ» уже ведёт переговоры с агентом 22-летнего форварда Жорже Мендешем. «Атлетико» требует за свою звезду порядка 130 млн евро, что вряд ли устраивает руководство парижан.

Жоау Фелиш забил три гола и трижды ассистировал в 17 матчах за «Атлетико» в нынешнем сезоне. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 50 млн евро.