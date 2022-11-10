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Чемпионат Испании. Ла Лига

Симеоне прокомментировал очередное поражение «Атлетико»

10 Ноября 2022 • 03:33 Комментировать
Мальорка
1:0
Атлетико М
окончен

Наставник мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассказал о проблемах команды после поражения в матче чемпионата Испании против «Мальорки» (0:1).

«Матрасники» не смогли победить в пятом поединке кряду в Ла Лиге и Лиге чемпионов – три поражения и две ничьи.

«Мы продолжаем совершать ошибки в защите, что очень беспокоит. После замен мы заиграли интереснее, но этого всё равно оказалось недостаточно, мы вновь терпим разочарование. Нужно как следует поработать, чтобы исправить ситуацию. Оптимизма добавляет тот факт, что команда не сдаётся.

Во время перерыва на чемпионат мира у нас будет время для решения проблем. Надеюсь, после паузы игроки вернутся полными решимости переломить непростое положение», – цитирует Mundo Deportivo Диего Симеоне.

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Евро-Футбол.Ру,
Мальорка Атлетико Мадрид Диего Симеоне
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