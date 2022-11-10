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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Мальорка» нанесла поражение «Атлетико»

10 Ноября 2022 • 01:26 Комментировать
Мальорка
1:0
Атлетико М
окончен

В ночь на четверг в матче 14-го тура Ла Лиги играли «Мальорка» с «Атлетико». На 16-й минуте островитяне доиграли момент после парированного удара Антонио Санчеса, и Ведат Мурики открыл счет. Тут же Альваро Мората сравнял, но его результативная попытка отменена системой ВАР - вне игры. Явных моментов больше не было вплоть до финальных минут. Голкиперы по разу здорово сыграли на ленточке после ударов Альваро Мораты и Амата Дьедью. Тут же Мората снова был на острие, но переиграл кипера после удара с нескольких метров.

0:1, «Атлетико» только шестой по дополнительным показателям, соперник - 10-й.

Протокол игры  
Мальорка1:0Атлетико М
(1:0) Мурики Ведат16'  
Райкович ПредрагВальент МартинРаильо АнтониоКопете ХосеГонсалес ДжованниКоста ХаумеСанчес Антонио 72' (Дьедью Амат ( 72') Руис Иньиго  71'Баба Иддрису  26' 46' (Батталья Родриго ( 46') Ли Кан Ин  36' 72' (Гренье Клеман ( 72') Мурики Ведат 87' (Пратс Абдон ( 87')
Запасные: Рикельме ЛеонардоКадевере ТиноКуфре БрианЛаго ЖуниорАнхель ЛуисГрейф ДоминикНастасич МатияРуссо Франко
Облак ЯнМолина Науэль  15' 30' (Корреа Анхель ( 30') Савич СтефанФелипе Аугусто IVМандава Рейнилду 69' (Регилон Серхио ( 69') Льоренте МаркосДе Пауль Родриго  34' 69' (Коке Хорхе ( 69') Витсель АксельКарраско Янник 59' (Лемар Тома ( 59') Мората АльвароГризманн Антуан
Запасные: Кунья МатеусЭрмосо МариоДиас СерджиоГрбич ИвоМартин КарлосНьигес СаульГомис Антонио
09 ноября. Стадион "Визит Мальорка Эстади".

 

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