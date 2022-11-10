«Мальорка» нанесла поражение «Атлетико»

В ночь на четверг в матче 14-го тура Ла Лиги играли «Мальорка» с «Атлетико». На 16-й минуте островитяне доиграли момент после парированного удара Антонио Санчеса, и Ведат Мурики открыл счет. Тут же Альваро Мората сравнял, но его результативная попытка отменена системой ВАР - вне игры. Явных моментов больше не было вплоть до финальных минут. Голкиперы по разу здорово сыграли на ленточке после ударов Альваро Мораты и Амата Дьедью. Тут же Мората снова был на острие, но переиграл кипера после удара с нескольких метров.
0:1, «Атлетико» только шестой по дополнительным показателям, соперник - 10-й.
Протокол игры
|(1:0) Мурики Ведат16'
Райкович Предраг•Вальент Мартин•Раильо Антонио•Копете Хосе•Гонсалес Джованни•Коста Хауме•Санчес Антонио72' (Дьедью Амат (72') •Руис Иньиго• 71'Баба Иддрису 26'46' (Батталья Родриго (46') •Ли Кан Ин 36'72' (Гренье Клеман (72') •Мурики Ведат87' (Пратс Абдон (87')
Облак Ян•Молина Науэль 15'30' (Корреа Анхель (30') •Савич Стефан•Фелипе Аугусто IV•Мандава Рейнилду69' (Регилон Серхио (69') •Льоренте Маркос•Де Пауль Родриго 34'69' (Коке Хорхе (69') •Витсель Аксель•Карраско Янник59' (Лемар Тома (59') •Мората Альваро•Гризманн Антуан
09 ноября. Стадион "Визит Мальорка Эстади".
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