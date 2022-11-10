«Мальорка» нанесла поражение «Атлетико»

В ночь на четверг в матче 14-го тура Ла Лиги играли «Мальорка» с «Атлетико». На 16-й минуте островитяне доиграли момент после парированного удара Антонио Санчеса, и Ведат Мурики открыл счет. Тут же Альваро Мората сравнял, но его результативная попытка отменена системой ВАР - вне игры. Явных моментов больше не было вплоть до финальных минут. Голкиперы по разу здорово сыграли на ленточке после ударов Альваро Мораты и Амата Дьедью. Тут же Мората снова был на острие, но переиграл кипера после удара с нескольких метров.

0:1, «Атлетико» только шестой по дополнительным показателям, соперник - 10-й.