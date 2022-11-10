Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш готов продолжить карьеру во Франции.

Руководство парижан, как сообщалось ранее, активно работает над подписанием португальца, который может покинуть ряды «матрасников» уже в январе. По сведениям Le Parisien, Фелиш соблазнился возможностью перебраться в «ПСЖ». Спортивный директор клуба Луиш Кампуш планирует оформить аренду 23-летнего форварда.

Контракт Жоау Фелиша с мадридским «Атлетико» рассчитан до 2026 года. В нынешнем сезоне футболист появился на поле в 17 матчах команды Диего Симеоне, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.