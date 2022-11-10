Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Фелиш одобряет вариант с переходом в «ПСЖ» слухи

10 Ноября 2022 • 03:17 Комментировать
Мальорка
1:0
Атлетико М
окончен

Нападающий мадридского «Атлетико» Жоау Фелиш готов продолжить карьеру во Франции.

Руководство парижан, как сообщалось ранее, активно работает над подписанием португальца, который может покинуть ряды «матрасников» уже в январе. По сведениям Le Parisien, Фелиш соблазнился возможностью перебраться в «ПСЖ». Спортивный директор клуба Луиш Кампуш планирует оформить аренду 23-летнего форварда.

Контракт Жоау Фелиша с мадридским «Атлетико» рассчитан до 2026 года. В нынешнем сезоне футболист появился на поле в 17 матчах команды Диего Симеоне, отметившись тремя голами и тремя результативными передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид ПСЖ Жоау Фелиш
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Севилья Севилья
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
1
2
2.70 3.20 2.75
Видео
Окончен
Альмерия Альмерия
Хетафе Хетафе
1
0
2.25 3.15 3.50
Видео
Окончен
Эспаньол Эспаньол
Вильярреал Вильярреал
0
1
3.05 3.25 2.45
Видео
Окончен
Мальорка Мальорка
Атлетико М Атлетико М
1
0
3.75 3.10 2.20
Видео
10.11.22 в 21:00
Райо Вальекано Райо Вальекано
Сельта Сельта
2.50 3.25 2.95
Видео
10.11.22 в 22:00
Валенсия Валенсия
Бетис Бетис
2.41 3.30 3.10
Видео
10.11.22 в 23:30
Реал Мадрид Реал Мадрид
Кадис Кадис
1.25 6.60 11.00
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Ноября
03:33 · Испания. Ла Лига
Симеоне прокомментировал очередное поражение «Атлетико»
03:17 · Испания. Ла Лига
Фелиш одобряет вариант с переходом в «ПСЖ» слухи
03:05 · Испания. Ла Лига
Пике: «Люди теряют интерес к футболу, но Суперлига – не решение, нужно менять правила игры»
01:32 · Испания. Ла Лига
Пике признался, что мог завершить карьеру раньше, но передумал
01:26 · Испания. Ла Лига
«Мальорка» нанесла поражение «Атлетико»
00:59 · Испания. Ла Лига
Ракитич вошёл в пятерку самых опытных легионеров в истории «Севильи»
00:31 · Испания. Ла Лига
Дешам назвал сильные и слабые стороны Камавинги
00:11 · Англия. Премьер-лига
Лопетеги хочет позвать в «Вулверхэмптон» ещё одного игрока «Реала» слухи
09 Ноября
23:53 · Испания. Ла Лига
Автогол вратаря позволил «Вильярреалу» одолеть «Эспаньол»
23:40 · Испания. Ла Лига
Камавинга – о заявке сборной Франции на ЧМ-2022: «Я поздравил Бензема, хотя знал, что он там будет»
23:05 · Испания. Ла Лига
«Севилья» вдевятером ничего не смогла поделать против «Реал Сосьедада»
23:00 · Испания. Ла Лига
«Мальорка» - «Атлетико»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
22:59 · Испания. Ла Лига
«Альмерия» минимально обыграла конкурентов из «Хетафе»
22:55 · Испания. Ла Лига
Дешам высказался о готовности Бензема перед ЧМ-2022
22:45 · Испания. Ла Лига
Негредо продлит контракт с «Кадисом»
Все новости
Рекомендуем