«Атлетико» не может победить уже в пяти матчах кряду - это антирекорд при Симеоне

В матче четырнадцатого тура испанского чемпионата мадридский «Атлетико» получил еще одну пощечину - команда Диего Симеоне проиграла с минимальным счетом «Мальорке», и теперь безвыигрышная серия с учетом всех турниров, в которых участвует клуб, достигла уже пяти матчей.

Это является повторением антирекорда команды аргентинского наставника, хотя ранее такое уже имело место не менее двух раз. В августе 2014 года, сразу после участия в финале Лиги чемпионов, «Атлетико» также не мог выиграть пять матчей кряду.

Такая же серия случилась в феврале 2020 года, как раз когда футбол временно прекращался из-за пандемии.