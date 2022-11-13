Месси включён в заявку «ПСЖ» на игру с «Осером»

Наставник столичного «ПСЖ» Кристоф Галтье огласил заявку команды на предстоящий поединок чемпионата Франции против «Осера». Стоит отметить, что в список был включен 35-летний аргентинский форвард Лионель Месси, недавно вернувшийся в строй после повреждения.

Также в заявку попали звездные партнеры Лео по линии нападения – француз Килиан Мбаппе и бразилец Неймар.

Поединок «ПСЖ» против «Осера» состоится в Париже на стадионе «Стад де Франс». Перед этим противостоянием хозяева лидируют в турнирной таблице Лиги 1, а гости располагаются на 15-й строчке.