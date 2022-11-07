Салихамиджич – о матчах с «ПСЖ»: «Оцениваю шансы 50 на 50»

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Хасан Салихамиджич оценил шансы своей команды в двухматчевом противостоянии с «ПСЖ» на стадии ⅛ финала Лиги чемпионов.

«Я бы не сказал, что в этом противостоянии будет фаворит. Я оцениваю шансы примерно 50 на 50. Это будут два невероятных матча, которых мы уже ждём с нетерпением», – цитирует Салихамиджича французский журналист Адриен Гренье.

«ПСЖ» финишировал в своей группе на втором месте, уступив «Бенфике» по количеству забитых голов на выезде. В прошлом сезоне парижане вылетели в ⅛ финала от мадридского «Реала», упустив преимущество 2:0 во втором тайме.