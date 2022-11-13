«ПСЖ» ведёт переговоры с Месси и ещё четырьмя звёздами команды

«Пари Сен-Жермен» обсуждает новые контракты с пятью важными игроками.

Ранее стало известно, что клуб почти договорился с полузащитником Марко Верратти о новом соглашении, рассчитанном до лета 2026 года. Согласно сведениям издания L’Equipe, примеру итальянца могут последовать Лионель Месси, Серхио Рамос, Преснел Кимпембе и Маркиньос – все четверо уже обсуждают с руководством парижан условия новых трудовых договоров.

Действующие контракты Лионеля Месси и Серхио Рамоса истекают следующим летом, а соглашения Марко Верратти, Преснела Кимпембе и Маркиньоса рассчитаны до 2024 года.