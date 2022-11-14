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Чемпионат Франции. Лига 1

Звёзды «ПСЖ» получат 10-дневный отпуск после чемпионата мира

14 Ноября 2022 • 00:07 Комментировать
ПСЖ
5:0
Осер
окончен

В «Пари Сен-Жермен» позволят отдохнуть игрокам, вызванным на чемпионат мира.

Футболисты, не имевшие регулярной игровой практики в нынешнем сезоне и не участвующие на ЧМ-2022, отдыхать не будут – во время турнира они продолжат регулярно тренироваться, о чём сообщил наставник парижан Кристоф Галтье, которого цитирует журналист Адриен Гренье. В свою очередь игрокам, которые поедут на мундиаль в Катар, после завершения турнира будет предоставлен десятидневный отдых.

«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Франции с 41 набранным очком после 15 туров, на пять баллов опережая идущий следом «Ланс».

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ПСЖ Чемпионат Мира
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