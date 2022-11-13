«ПСЖ» забил 5 голов в ворота «Осера»

«ПСЖ» ушёл на перерыв, разгромив очередного соперника по Лиге 1, «Осер». Лидеры чемпионата Франции нанести всего семь ударов по воротам и забили пять мячей. В дебюте Нуну Мендеш сбросил мяч на Килиана Мбаппе, который с близкого расстояния вонзил мяч в сетку. Сразу после перерыва новый рейд Мендеша завершился результативным набросом на голову Карлоса Солера. Вскоре в контратаке от своей штрафной «ПСЖ» забил снова, Солер создал момент для Ашрафа Хакими, который убежал в отрыв и был точен с линии штрафной. Лионель Месси метров с семи пробил в перекладину. Ближе к концу игры Ренату Саншеш в одной атаке дважды бил по воротам и все же был точен. Уго Экитике отобрал мяч у защитника и забил пятый мяч.

«ПСЖ» завершил первую часть сезона лидером с отрывом в пять очков от «Ланса».