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Чемпионат Франции. Лига 1

«ПСЖ» забил 5 голов в ворота «Осера»

13 Ноября 2022 • 16:53 Комментировать
ПСЖ
5:0
Осер
окончен

«ПСЖ» ушёл на перерыв, разгромив очередного соперника по Лиге 1, «Осер». Лидеры чемпионата Франции нанести всего семь ударов по воротам и забили пять мячей. В дебюте Нуну Мендеш  сбросил мяч на Килиана Мбаппе, который с близкого расстояния вонзил мяч в сетку. Сразу после перерыва новый рейд Мендеша завершился результативным набросом на голову Карлоса Солера. Вскоре в контратаке от своей штрафной «ПСЖ» забил снова, Солер создал момент для Ашрафа Хакими, который убежал в отрыв и был точен с линии штрафной. Лионель Месси метров с семи пробил в перекладину. Ближе к концу игры Ренату Саншеш в одной атаке дважды бил по воротам и все же был точен. Уго Экитике отобрал мяч у защитника и забил пятый мяч.

«ПСЖ» завершил первую часть сезона лидером с отрывом в пять очков от «Ланса».

Протокол игры  
ПСЖ5:0Осер
(1:0) Мбаппе Килиан11'  
(2:0) Солер Карлос51'  
(3:0) Хакими Ашраф57'  
(4:0) Саншеш Ренату81'  
(5:0) Экитик Юго84'  
Доннарумма ДжанлуиджиМукиэле НордиДанилу ПерейраРамос Серхио 75' (Кимпембе Преснел ( 75') Хакими АшрафМендеш НунуСолер Карлос 61' (Саншеш Ренату ( 61') Верратти Марко 82' (Заир-Эмери Уоррен ( 82') Неймар 75' (Экитик Юго ( 75') Месси Лионель 75' (Сарабия Пабло ( 75') Мбаппе Килиан
Запасные: Рико СерхиоБитшиабу Эль-ШадайБернат ХуанВитинья II
Костиль БенуаРавелсон РайанЖубал МендесЖанвье ЖульянЖоли Поль 58' (Да Кошта Нуну ( 58') Менса ГидеонСинайоко Лассин 58' (Эн Готье ( 58') Сахи Хамза 84' (М'Чангама Юссуф ( 84') Туре БирамаОтре Матиас 69' (Шарбонье Гаэтан ( 69') Ньянг М'Байе 58' (Перрен Гаэтан ( 58')
Запасные: Леон ДонованБен ДениБернар КентинКамара Усуман
13 ноября. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).

 

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5
0
1.14 8.50 18.00
Видео
Перерыв
Монпелье Монпелье
Реймс Реймс
0
0
2.65 3.40 2.65
Видео
Перерыв
Лилль Лилль
Анже Анже
1
0
1.37 5.10 8.50
Видео
Перерыв
Брест Брест
Труа Труа
0
0
2.00 3.60 3.65
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Перерыв
Нант Нант
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