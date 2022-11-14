Галтье высказался о переговорах «ПСЖ» с Верратти по новому контракту

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье подтвердил сведения о скором продлении контракта с полузащитником Марко Верратти.

На днях французские СМИ сообщили о почти достигнутой договорённости между парижанами и 30-летним итальянским игроком по условиям нового трудового договора, рассчитанного до 2026 года.

«Мне сказали, что клуб хочет продлить контракт Верратти, – подтверждает Галтье, слова которого приводит инсайдер Фабрицио Романо. – Это правда, и это действительно входит в наши планы. Думаю, Марко по-настоящему счастлив в Париже», – добавил специалист.

Действующее соглашение Верратти рассчитано до 2024 года.