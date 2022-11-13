Итальянские СМИ раскрыли зарплату Верратти по новому контракту с «ПСЖ»

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» Марко Верратти готов подписать новое долгосрочное соглашение с клубом.

Ранее уже сообщалось, что стороны практически полностью согласовали условия договора, рассчитанного до 2026. По информации известного инсайдера Николо Скиры, после заключения сделки 30-летний итальянец будет зарабатывать порядка 11 млн евро в год.

Марко Верратти защищает цвета парижан с 2012 года. На его счету 11 голов и 61 результативная передача в 397 поединках за команду во всех турнирах. В нынешнем сезоне футболист появился на поле 19 раз, записав себе в актив один голевой пас.