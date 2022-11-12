Месси счастлив в «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси окончательно адаптировался во Франции.

В прошлом сезоне аргентинец испытывал трудности и не показывал свою лучшую игру, а в нынешней кампании вновь набрал форму, близкую к прежней. По информации Le Parisien, успехи Месси во много обусловлены нефутбольной составляющей: 35-летний форвард чувствует себя как дома и счастлив в клубе. Кроме того, с недавних пор у игрока появился новый близкий друг среди одноклубников – полузащитник Марко Верратти.

В текущем сезоне Лионель Месси стал автором 12 забитых мячей и 14 результативных передач, проведя 18 матчей за «ПСЖ» во всех соревнованиях.