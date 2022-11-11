Мбаппе: «Переход в «Реал» был бы лёгким выходом»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе объяснил, почему решил отказать «Реалу» и остаться в своём клубе.

Весной француз продлил соглашение с «ПСЖ», отвергнув возможность присоединиться к «Реалу», также предложившему контракт суперзвезде.

«Переход в «Реал» был бы для меня лёгким выходом. Здесь, в «ПСЖ», история пишется с нуля – потрясающий вызов! У меня есть амбиции, я француз, я родился в Париже, для меня это особенное место. У меня есть возможность навсегда вписать своё имя в историю страны. Цель состоит в том, чтобы помочь «ПСЖ» впервые выиграть Лигу чемпионов», – цитирует издание RMC Sport Килиана Мбаппе.