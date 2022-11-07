Экитике: «Бывают моменты, когда голы просто не идут, но надеюсь, скоро всё исправится»

Нападающий «ПСЖ» Уго Экитике прокомментировал свои выступления в нынешнем сезоне. Напомним, француз перебрался в Париж этим летом из «Реймса» и до сих пор сумел отметиться в чемпионате лишь одной результативной передачей.

«Бывают моменты, когда голы просто не идут, но надеюсь, скоро всё исправится. Главное для нападающего – это создавать моменты. В последнее время у меня это не получается», – сказал Экитике в интервью после матча с «Лорьяном».

Год назад Экитике мог оказаться в «Ньюкасле», но футболист решил отказаться от перехода в последний момент. Сейчас «сороки» идут на третьем месте в Английской премьер-лиге.