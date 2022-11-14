Во Франции оценили игру Месси, Неймара и Мбаппе против «Осера»

Журналисты издания Le Parisien оценили игру футболистов столичного «ПСЖ» в поединке чемпионата Франции против «Осера». Подопечные Кристофа Галтье отпраздновали разгромную победу на своем поле со счетом 5:0.

Лучшим игроком в составе столичного коллектива был признан португальский латераль Нуну Мендеш. Он получил оценку 7,5 балла. Аргентинский нападающий Лионель Месси получил за этот матч 5,5, а его напарник по атаке Килиан Мбаппе – 6,0.

Худшими в составе «ПСЖ» были признаны Неймар, Серхио Рамос и Карлос Солер. Все трое получили 5,0 балла.

После 15 туров парижане лидируют в Лиге 1 с 5-очковым отрывом.