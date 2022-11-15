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Чемпионат Франции. Лига 1

Галтье: «Неймар, которого я знаю, совсем не похож на Неймара, о котором вам говорят»

15 Ноября 2022 • 21:23 Комментировать
ПСЖ
5:0
Осер
окончен

Наставник «Пари Сен-Жермен» Кристоф Галтье встал на защиту Неймара, отметив рабочую этику бразильской звезды.

«Я много слышал и читал об этом. Я пришёл сюда без каких-либо предубеждений. И, к счастью, я этого не сделал, потому что Неймар, которого я знаю, совсем не похож на Неймара, о котором вам говорят. Он - настоящий профессионал. Он приезжает рано на тренировки и никогда их не пропускает», - заявил главный тренер французского гранда, чьи слова приводит RMC Sport.

Отметим, что осеннюю часть нынешнего сезона Неймар провёл очень хорошо. На его счету 15 голов при 12 передачах в 20 матчах в рамках всех состязаний.

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Евро-Футбол.Ру,
ПСЖ Пари Сен-Жермен Неймар Кристоф Галтье
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