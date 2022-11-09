В «ПСЖ» создали фальшивые аккаунты, чтобы оскорблять игроков и команды

Журналист Ромен Молина рассказал о том, что «ПСЖ» платил за оскорбительные посты в адрес игроков и клубов в социальных сетях.

Как сообщает источник, на один из корпоративных почтовых ящиков оформлен фейковый аккаунт Paname Squad, с которого отправлялись оскорбительные сообщения в адрес футбольных лиц. Изначально жертвой стал бывший спортивный директор клуба Антеру Энрике, а позже мать полузащитника «Ювентуса» Адриена Рабио, который ранее выступал за «ПСЖ». В одном из постов было написано: «Закрой рот и забирай сына, уезжайте из Парижа».

После 14 туров текущего розыгрыша чемпионата Франции «ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1, имея в своём активе 38 набранных очков. Свой следующий матч парижане проведут 13 ноября против «Осера». Начало — в 15:00 по московскому времени.