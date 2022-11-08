​Стало известно, когда Месси возобновит тренировки в общей группе

«ПСЖ» в настоящий момент готовится к последнему матчу чемпионата Франции перед паузой, связанной с проведением чемпионата мира. Как сообщает на своих страницах L’Equipe, в четверг к занятиям в общей группе присоединится звёздный нападающий Лионель Месси. Аргентинец, как известно, пропустил прошлый матч Лиги 1 против «Лорьяна» из-за воспаления ахиллова сухожилия.

После тринадцати сыгранных туров «ПСЖ» располагается на вершине турнирной таблице чемпионата Франции. Ближайшего преследователя в лице сенсационного «Ланса» команда Кристофа Галтье опережает на пять зачётных баллов.