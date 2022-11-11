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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Навас может переехать в АПЛ

11 Ноября 2022 • 21:36 Комментировать
Вест Хэм
...
Лестер
1 2.05 X 3.50 2 3.60
Через 20 ч. 8 мин.

Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас может сменить клубную прописку. По информации Caught Offside, в подписании вратаря заинтересован «Вест Хэм». Стоит отметить, что в текущем сезоне 35-летний футболист на поле не появлялся.

Трудовой договор Наваса с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2024 года. Согласно данным авторитетного портала transfermarkt, стоимость голкипера составляет пять миллионов евро.

Напомним, вратарь попал в окончательный состав сборной Коста-Рики для участия в чемпионате мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Предстоящий турнир стартует уже 20 ноября и продлится до 18 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Вест Хэм ПСЖ Кейлор Навас
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ВЕСТ ХЭМ ЛЕСТЕР
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