Навас может переехать в АПЛ

Голкипер «ПСЖ» Кейлор Навас может сменить клубную прописку. По информации Caught Offside, в подписании вратаря заинтересован «Вест Хэм». Стоит отметить, что в текущем сезоне 35-летний футболист на поле не появлялся.

Трудовой договор Наваса с «ПСЖ» рассчитан до конца июня 2024 года. Согласно данным авторитетного портала transfermarkt, стоимость голкипера составляет пять миллионов евро.

Напомним, вратарь попал в окончательный состав сборной Коста-Рики для участия в чемпионате мира 2022 года, который пройдет в Катаре. Предстоящий турнир стартует уже 20 ноября и продлится до 18 декабря.